Tirilye Zeytin Şenliği başladı - Son Dakika
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Tirilye Zeytin Şenliği başladı

31.07.2022 14:19
Tirilye Zeytin Şenliği başladı

Mudanya'da üretilen zeytinlerin tanıtılması amacıyla düzenlenen Tirilye Zeytin Şenliği vatandaşlar ve zeytin üreticilerinin yoğun katılımı ile başladı.

Mudanya'da üretilen zeytinlerin tanıtılması amacıyla düzenlenen Tirilye Zeytin Şenliği vatandaşlar ve zeytin üreticilerinin yoğun katılımı ile başladı.

Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen zeytin şenliğinin ilk günü Tirilye Sanat Evi'nde Pınar Bölük tarafından zeytinyağlı sabun ve krem yapım atölyesiyle başladı. Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği şenliğin ilk günü Tirilye Sahilinde verilen Mudanya Bandosu ve Mudanya Türk Sanat Müziği konserleri ile sonlandı.

Şenliğe katılan zeytin üreticisi Alahatin Ocak Mudanya zeytininin tanılaması yönünde gerçekleştiren bu tür etkinliklerin yerinde bir karar olduğunu dile getirerek, "Bu şenlik yılda bir kere de olsa bile bizlere için çok büyük bir katkı sağlıyor. Hem biz ürünlerimiz değindiriyoruz hem de zeytinimizi dünyaya tanıtmış oluyoruz." dedi.

2 gün sürecek olan şenlik yemek yarışmaları, dans gösterileri ve konserlerle devam edecek.

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Kaynak: AA

Mudanya Belediyesi, Zeytin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tirilye Zeytin Şenliği başladı - Son Dakika

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