Mudurnu'da Şeyh-ül İmran Bayramı'nda binlerce kişiye pilav ve kavurma ikramı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Mudurnu'da Şeyh-ül İmran Bayramı'nda binlerce kişiye pilav ve kavurma ikramı yapıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen Şeyh-ül İmran Bayramı'na katılan binlerce kişiye 900 kilogram pilav ve 600 kilogram kavurma ikram edildi. Etkinlikte Mevlid-i Şerif okundu ve Düzceli hayırseverler tarafından 4,5 ton karpuz dağıtıldı. Etkinliği düzenleyen vakıf başkanı, her yıl hayırseverlerin destekleriyle gerçekleştirdiklerini belirterek katılımcılara ve hayırseverlere teşekkür etti.

07.07.2024 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bu yıl 50'ncisi düzenlenen Şeyh-ül İmran Bayramı'na katılanlara 900 kilogram pilav ve 600 kilogram kavurma ikram edildi.

Kaymakamlık, Belediye, İlçe Müftülüğü ile Şeyh-ül İmran Kültür ve Tanıtma Vakfınca Şeyh-ül İmran Veli Hazretleri ile Filibeli Ahmet Efendi Türbeleri'nin yanında gerçekleştirilen etkinlikte, Mevlid-i Şerif okundu.

Kılınan namazın ardından etkinliğe katılan binlerce kişiye 900 kilogram pilav ve 600 kilogram kavurma ikramında bulunuldu.

Düzceli hayırseverler Yılmaz ve Haydar Durmazoğlu ise babalarının hayrına 4,5 ton karpuz dağıttı.

Vakıf Başkanı Metin Soygür, etkinliği her yıl hayırseverlerin destek ve yardımlarıyla düzenlediklerini belirterek, katılanlara ve hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Mudurnu, Vakıf, Bolu, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mudurnu'da Şeyh-ül İmran Bayramı'nda binlerce kişiye pilav ve kavurma ikramı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:24 Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı Şarkıcı Bengü’ye Edirne’de çiçek yağdı Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı! Şarkıcı Bengü'ye Edirne'de çiçek yağdı
17:45 Ordu’da sel Sulara kapılan 1 kişi hayatını kaybetti Ordu'da sel! Sulara kapılan 1 kişi hayatını kaybetti
17:07 Muğla’da 4,1 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
16:54 Kurnazlık yapsa da Bakan Memişoğlu kül yutmadı Sigarayı bırakmaya yanaşmayan vatandaşı terleten anlar Kurnazlık yapsa da Bakan Memişoğlu kül yutmadı! Sigarayı bırakmaya yanaşmayan vatandaşı terleten anlar
17:50 Sıcak havaya dayanamayan pehlivan Murat Gonca, er meydanında baygınlık geçirdi Sıcak havaya dayanamayan pehlivan Murat Gonca, er meydanında baygınlık geçirdi
17:12 Bizim Çocuklar’dan mesaj var Samet’in paylaşımını görmeniz lazım Bizim Çocuklar'dan mesaj var! Samet'in paylaşımını görmeniz lazım
16:38 Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanlığına yeniden seçildi Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanlığına yeniden seçildi
16:35 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen’i mat etti 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen'i mat etti
16:11 Aslı Enver’in kızı Elay 1 yaşında Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşında! Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı
15:03 Markette büyük panik İş insanı Nihat Karaaslan’ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı Markette büyük panik! İş insanı Nihat Karaaslan'ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı
14:40 Milliler Berlin’den ayrıldı Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu Milliler Berlin'den ayrıldı! Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella’ya sahip çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella'ya sahip çıktı
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık ateşkes için ’anbean’ diyorlar, bütün mesele Netanyahu’nun tavırları Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık ateşkes için 'anbean' diyorlar, bütün mesele Netanyahu'nun tavırları
13:38 Almanlar Ferdi’ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu
13:28 Avrupa Bizim Çocuklar’ı konuşuyor Manşetlerden biri Almanları kızdıracak Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Manşetlerden biri Almanları kızdıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2024 19:44:41. #1.13#
SON DAKİKA: Mudurnu'da Şeyh-ül İmran Bayramı'nda binlerce kişiye pilav ve kavurma ikramı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement