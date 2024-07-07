Mudurnu'da Şeyh-ül İmran Bayramı'nda binlerce kişiye pilav ve kavurma ikramı yapıldı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bu yıl 50'ncisi düzenlenen Şeyh-ül İmran Bayramı'na katılanlara 900 kilogram pilav ve 600 kilogram kavurma ikram edildi.

Kaymakamlık, Belediye, İlçe Müftülüğü ile Şeyh-ül İmran Kültür ve Tanıtma Vakfınca Şeyh-ül İmran Veli Hazretleri ile Filibeli Ahmet Efendi Türbeleri'nin yanında gerçekleştirilen etkinlikte, Mevlid-i Şerif okundu.

Kılınan namazın ardından etkinliğe katılan binlerce kişiye 900 kilogram pilav ve 600 kilogram kavurma ikramında bulunuldu.

Düzceli hayırseverler Yılmaz ve Haydar Durmazoğlu ise babalarının hayrına 4,5 ton karpuz dağıttı.

Vakıf Başkanı Metin Soygür, etkinliği her yıl hayırseverlerin destek ve yardımlarıyla düzenlediklerini belirterek, katılanlara ve hayırseverlere teşekkür etti.