Muğla'da Engellilere Temsili Askerlik - Son Dakika
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Kültür Sanat

Muğla'da Engellilere Temsili Askerlik

Engelli vatandaşlar Muğla'da temsili askerlik töreninde bir günlüğüne askerlik yaptı.

15.05.2025 20:06
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Muğla'da askerlik yapamayan engelli vatandaşlar, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesindeki törene aileleriyle gelen 12'si kadın 64 zihinsel ve bedensel engelli, bir günlük eğitim için üniforma giydi.

Törende, Türk bayrağına el basarak yemin eden temsili askerler, bayrak geçişiyle de protokolü selamladı.

Ailelerin gözyaşlarını tutamadığı törende, engelli bireylere terhis belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Türk milletinin asker bir millet olduğunu, bu nedenle sırtının yere gelmeyeceğini belirterek, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün mazlum milletlerin umudu olduğunu söyledi.

Muğla Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, engellilere bir gün de olsa temsili askerlik yaptırdıklarını kaydetti.

Temsili askerlik uygulamasının Türk milletinin vatan sevgisinin bir göstergesi olarak, dünyada ilk ve tek uygulama olması nedeniyle büyük önem kazandığını belirten Büyük, "Bugün peygamber ocağında bu duygu selini bizlere yaşatan 64 kınalı kuzumuzun 12'sinin kız evladımız olması ayrıca çok değerli. Her Türk asker doğar sözünün ispatı olarak görüyoruz." dedi.

Büyük, temsili askerlik yapan bireylerin kıyafetlerinin onlarda hatıra olarak kalacağını dile getirdi.

Törende, İl Jandarma Komutanlığı Zıpkınlar Komando Taburu'nun, arama kurtarma, narkotik ve asayiş köpekleri ile motosiklet timlerinin gösterileri beğeni topladı.

Törene, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, 1. Ağır Ceza Mahkemesi ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, kurum müdürleri ile engelli aileleri ve askeri erkan katıldı.

Kaynak: AA

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