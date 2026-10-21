Muğla'da gençler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü etkinliğinde skeçlerini sahneledi - Son Dakika
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Muğla'da gençler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü etkinliğinde skeçlerini sahneledi

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Muğla\'da gençler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü etkinliğinde skeçlerini sahneledi
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Muğla'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, “Sahne Gençlerin, Hikaye Bizim” sloganıyla düzenlenen etkinlikte gençler kendi yazdıkları skeçleri sahneledi. Etkinlikle gençlerin sanatsal yönlerinin desteklenmesi ve kültürel etkinliklere katılımının artırılması amaçlandı.

Muğla'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte gençler, kendi yazdıkları skeçleri sahneleyerek oyunculuk yeteneklerini sergiledi.

"Sahne Gençlerin, Hikaye Bizim" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında gençler, kendi kaleme aldıkları skeçleri sahneye taşıdı. Sanatın birleştirici gücüyle bir araya gelen katılımcılar, hem üretmenin hem de sahnede performans sergilemenin heyecanını yaşadı.

Gençlerin yeteneklerini ve sahne becerilerini ortaya koyduğu etkinlikte, özgün hikayeler izleyiciyle buluştu. Kendi yazdıkları metinleri canlandıran gençler, sanat aracılığıyla kendilerini ifade etme fırsatı bulurken birlikte üretmenin ve öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.

"Yazdık, oynadık, birlikte öğrendik" anlayışıyla gerçekleştirilen faaliyetle gençlerin sanatsal yönlerinin desteklenmesi ve kültürel etkinliklere katılımlarının artırılması amaçlandı.

Gençliğin enerjisini sanatla buluşturan etkinliklerin, gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve kendilerini farklı alanlarda geliştirmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Kültür SanatGençlikMuğlaYaşamSporSon Dakika

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