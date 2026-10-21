Muğla'da İTGP'nin 16. toplantısında spor turizminin stratejik önemine dikkat çekildi - Son Dakika
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Muğla'da İTGP'nin 16. toplantısında spor turizminin stratejik önemine dikkat çekildi

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Muğla\'da İTGP\'nin 16. toplantısında spor turizminin stratejik önemine dikkat çekildi
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Muğla İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu'nun 16. toplantısı, Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında Marmaris'te yapıldı. Toplantıda turizmin 12 aya yayılması ve marka değerinin güçlendirilmesi ele alındı; spor turizminin stratejik önemine dikkat çekildi.

Muğla İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu'nun (İTGP) 16'ncı toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında Marmaris'te gerçekleştirildi. Toplantıda, Muğla'nın uluslararası turizm pazarındaki marka değerinin güçlendirilmesi ve turizmin 12 aya yayılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) 2026 yılı tanıtım faaliyetleri, küresel medya ve reklam kampanyaları, uluslararası ağırlama programları ile sürdürülebilir turizm çalışmaları toplantıda kapsamlı bir sunumla değerlendirildi. Muğla'nın dünya turizm pazarındaki marka gücünü pekiştirecek adımlar konusunda istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, turizmin 12 aya yayılması hedefine dikkat çekti. Spor turizminin Muğla için stratejik öneme sahip olduğunu belirten Akbıyık, uluslararası spor müsabakaları ve organizasyonların yanı sıra tesisleşme çalışmalarının da kentin turizmdeki rekabet gücünü artıracağını ifade etti.

Kültür varlıklarının korunmasından gastronomiye kadar birçok alanda nitelikli turizmin geliştirilmesinin amaçlandığını kaydeden Akbıyık, Muğla'nın sahip olduğu değerleri koruyarak turizmdeki marka değerini yükseltmek için tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İHA
Kültür SanatMarmarisKültürGüncelTurizmMuğlaSporSon Dakika

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