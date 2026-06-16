Muğla Ekibi Türkiye 5\'incisi Oldu

Muğla Nefes Kültür Sanat Spor Kulübü, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda önemli bir başarı elde etti. Geleneksel Düzenlemesiz Dal Erkekler kategorisinde yarışan Muğla ekibi, 89,00 puanla Türkiye 5'incisi oldu. Türkiye'nin farklı yörelerinden başarılı ekiplerin katıldığı şampiyonada Muğla temsilcisi, üçüncülük derecesinin yalnızca 0,43 puan gerisinde kalarak dikkat çeken bir performans sergiledi.

Zeybek yöresinin en başarılı ekibi oldu

Şampiyonada elde edilen derece, Muğla ekibine ayrı bir başarı daha kazandırdı. Muğla yöresini ve zeybek kültürünü temsil eden Nefes Kültür Sanat Spor Kulübü, yarışmayı tamamlayan ekipler arasında zeybek yöresinin en yüksek puanını alarak Türkiye'nin en başarılı zeybek ekibi unvanını elde etti.

Aylar süren hazırlık sürecinin ardından sahneye çıkan ekip, sergilediği performansla hakemlerden ve izleyicilerden olumlu değerlendirmeler aldı.

Kulüpten teşekkür mesajı

Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin en güçlü ekiplerinin yer aldığı organizasyonda elde edilen sonucun gurur verici olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "89 puanla Türkiye 5'incisi olmak ve kürsüye yalnızca 0,43 puan uzaklıkta kalmak bizler için büyük bir gurur. En önemlisi ise Muğla zeybek kültürünü en üst seviyede temsil ederek zeybek yöreleri arasında Türkiye'nin en başarılı ekibi olmayı başardık. Bu başarıda emeği bulunan sporcularımıza, eğitmenlerimize, ailelerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz." Kulüp yönetimi, Muğla'nın kültürel mirasını yaşatmaya ve halk oyunları alanında yeni başarılar elde etmek için çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi. - MUĞLA