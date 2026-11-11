Muğla Menteşe\'de Uluslararası Gençlik Merkezi gençleri çömlek atölyesinde buluşturdu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi, Erasmus+ Programı kapsamında Polonya, İspanya, Litvanya ve Hollanda'dan gelen gençleri sanat ve kültür etkinliklerinde bir araya getirdi. Farklı ülkelerden gelen gençler, çömlek ve seramik vazo boyama atölyelerinde hem geleneksel el sanatlarını tanıdı hem de kendi eserlerini oluşturdu.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, uluslararası gençlik hareketliliği kapsamında Muğla'ya gelen gençler için çömlek atölyesi ve seramik vazo boyama atölyesi gerçekleştirildi.

Geleneksel çömlekçiliği deneyimlediler

Etkinliğin çömlek atölyesinde gençler, Anadolu'nun köklü el sanatlarından biri olan geleneksel çömlekçilik hakkında bilgi aldı. Çamura şekil vererek kendi özgün tasarımlarını oluşturan katılımcılar, çömlek yapımının aşamalarını uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.

Seramik vazo boyama atölyesinde ise gençler, farklı renk ve desenleri kullanarak hayal güçlerini eserlerine yansıttı. Her katılımcının kendi sanatsal yorumuyla hazırladığı vazolar, farklı kültürlerin sanat çatısı altında buluşmasına örnek oldu.

Farklı ülkelerden gençler ortak üretimde buluştu

Polonya, İspanya, Litvanya ve Hollanda'dan gelen gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte kültürlerarası etkileşim, karşılıklı öğrenme, paylaşma ve dayanışma ön plana çıktı. Gençler, atölye çalışmaları sayesinde Türk kültürünü ve geleneksel el sanatlarını yakından tanırken birbirlerinin kültürel değerlerini keşfetme imkanı da buldu.

Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerle gençlerin kişisel gelişimlerinin, sanatsal becerilerinin ve kültürlerarası iletişimlerinin desteklenmesinin hedeflendiği belirtildi. Erasmus Programı kapsamında düzenlenen etkinliklerin, farklı ülkelerden gençler arasında uluslararası dostlukların güçlendirilmesine ve kültürel değerlerin paylaşılmasına katkı sunduğu ifade edildi.