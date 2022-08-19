Yaz Kur'an kursu öğrencilerinin de etkinliği beğendiğini ifade eden Kılınçarslan, "Bodrum'da 35 derece sıcaklık var. Bu sıcak ortamda çocuklarımızı serinletelim istedik. Aydın 'ın Bozdoğan ilçesinden getirilen karı karadut, pekmez ve vişneyle ikram ettik. Çocuklarımız manevi havayı festival gibi yaşadı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Cami, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Bodrum'da cami bahçesinde çocuklara ve vatandaşlara kar şerbeti ikram edildi - Son Dakika

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