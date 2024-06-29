Muğla'nın Datça ilçesindeki acı badem kurabiyesi dünyanın en iyi 100 kurabiyesi arasında - Son Dakika
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Kültür Sanat

Muğla'nın Datça ilçesindeki acı badem kurabiyesi dünyanın en iyi 100 kurabiyesi arasında

Muğla'nın Datça ilçesinde yapılan acı badem kurabiyesi, dünyanın en iyi 100 kurabiyesi listesinde 47. sırada yer alıyor. Geleneksel Türk kurabiyesi olan acı badem kurabiyesi, badem unu, şeker ve yumurta akıyla yapılıyor. Kurabiye, Türk kahvesi veya dondurma ile servis ediliyor. Datça'da yoğun ilgi gören kurabiye, kaliteli bademler ve iyi işçilikle hazırlanıyor.

29.06.2024 11:14
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Dünyanın dört bir yanındaki yerel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında bilgi sunan interaktif harita ve bilgi platformunca hazırlanan "dünyanın en iyi 100 kurabiyesi" listesinde 47'inci sırada yer alan acı badem kurabiyesi, Muğla'nın Datça ilçesinde lezzet tutkunlarınca yoğun ilgi görüyor.

Gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından biri olan, Hırvatistan merkezli "TasteAtlas" isimli yerel lezzetleri değerlendiren platformun, "dünyanın en iyi 100 kurabiyesi" listesine aldığı acı badem kurabiyesi, Datça'da da uzun zamandır yapılıyor. Bademi ile ünlü ilçenin acı badem kurabiyesi beğeni topluyor.

Geleneksel Türk kurabiyesi olarak bilinen kurabiye yumurta akı, şeker ve badem ununun birleşiminden yapılıyor ve orta ateşte pişiriliyor. Ardından limon suyuyla karıştırılarak soğumaya bırakılan lezzetli kurabiye piştikten sonra çiğnenebilir bir dokuya sahip oluyor. Acı badem kurabiyesi Türk kahvesi veya dondurmayla da servis ediliyor.

"Su zerresiyle bile temasında bozulur"

Acı badem kurabiye ustası 51 yaşındaki Müslüm Çimen, AA muhabirine ürünün yöre halkından ve ilçeye gelen tatilciler tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Mesleğe 1988'de başladığını ifade eden Çimen, Acıbadem kurabiyesini yüzde yüz badem, şeker ve yumurta akıyla yaptıklarını ifade etti.

Acı bademin nem ve suya karşı çok duyarlı olduğunu vurgulayan Çimen, "Acı badem kurabiyesi yaparken su zerresiyle bile temasında veya nemlenmede bozulur ve istediğimiz sonucu alamayız, kabarmaz. İncelikli çok kıymetli bir üründür. Ustalık gerektiren, uzun yıllar yapılıp tecrübe edilmesi gereken bir üründür. Her pastacının ve kurabiye ustasının yapabileceği tarzda bir ürün değildir. Bizim topraklarımızın makaronu gibi bir şey." diye konuştu.

Çimen, ürünlerin badem tedariğini yöre halkından ve toptancılardan sağladıklarını da sözlerine ekledi.

Pastane işletmecisi ve aynı zamanda ney sanatçısı oğlu 27 yaşındaki İmran Aydın Çimen de kurabiyenin tarifini babasından öğrenip geliştirdiğini ve yöre halkı tarafından da çok beğenildiğini dile getirdi.

Kurabiyenin Datça'nın aroması çok yüksek bademlerinden yapıldığına işaret eden Çimen, kaliteli badem ve iyi işçilikle hazırladıkları kurabiyeyi işletme olarak yoğun sezonda 500 ile 1000 adet arasında sattıklarını kaydetti.

Bölgede 30 yıla yakındır ziraat mühendisi olarak görev yapan Veli Üzer de ilçede bu yıl badem rekoltesinin 150 ton civarında olduğuna işaret etti.

Bademin değişik şekillerde değerlendirildiğini ifade eden Üzer, "Genelde bademli kurabiye, bademli ezme şeklinde de değerlendiriyoruz. Lezzetli olmasından dolayı acı badem kurabiyesi çok tercih ediliyor. Tadı ve aroması farklı olduğu için insanlar bu ürünü seviyor." ifadesini kullandı.

Datça'da yaşamını sürdüren Hakan Bahar da ilçede yaşayan birisi olarak bu tadı çok sevdiğini ve her zaman tükettiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Muğla'nın Datça ilçesindeki acı badem kurabiyesi dünyanın en iyi 100 kurabiyesi arasında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'nın Datça ilçesindeki acı badem kurabiyesi dünyanın en iyi 100 kurabiyesi arasında - Son Dakika
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