İki proje Avrupa\'ya örnek oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 'Herkes İçin Engelsiz Plaj' ve 'İyi, Temiz ve Adil Gıda Erişimi' projeleri, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2026 Akıllı Turizm Başkenti En İyi Uygulamalar Raporu'nda örnek model olarak gösterildi.

Avrupa Komisyonu Ulaştırma ve Hareketlilik Genel Müdürlüğü (DG MOVE) tarafından hazırlanan 2026 yılı En İyi Uygulamalar Derleme Raporu'nda Muğla, turizmde erişilebilirlik ve gastronomi mirasını koruma alanlarındaki çalışmalarıyla öne çıktı. Kentin iki projesi, 'En İyi Uygulama' (Best Practice) Avrupa'daki örnekler arasında yer aldı.

Engelsiz plajlar Avrupa'ya örnek gösterildi

Raporda 'Erişilebilirlikte En İyi Uygulamalar' kategorisinde yer alan 'Erişilebilir Plajlar' başlığında Muğla, Finlandiya'nın Tampere kentiyle birlikte örnek uygulama olarak gösterildi. Hazırlanan raporda, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği erişilebilir plaj projesine ilişkin şu değerlendirmeye yer verildi:

"Muğla'nın erişilebilir plajlar projesi herkes için eşit bir plaj deneyimi sunmaktadır. Erişilebilir plaj tasarımı; özel yürüyüş yolları, denize çıkan rampalar, yönlendirici tabelalar, amfibi sandalyeler ve erişilebilir tuvaletleri içermektedir. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında denize girmek isteyen engelli bireyleri, engelli taşıma araçları ve uzman personel eşliğinde evlerinden plajlara taşımaktadır" denildi.

Muğla genelinde 8 ilçede hizmet veren toplam 23 erişilebilir plaj, engelli bireylerin denize güvenli ve konforlu erişimini sağlıyor.

Slow Food Muğla Yeryüzü pazarı da en iyi uygulamalar arasında

2026 raporunda 'Kültürel miras ve yenilikçilikte en iyi uygulamalar' kategorisinde yer alan 'Mutfak Mirasını Korumak' başlığında ise Muğla; Gaziantep, Krakow (Polonya) ve Stuttgart (Almanya) ile birlikte örnek şehirlerarasında gösterildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin paydaşlarından biri olduğu ve Muğla Tanıtım Platformu tarafından 'İyi, temiz ve adil gıda erişimi' anlayışıyla kurulan Slow Food Muğla Yeryüzü Pazarı, raporda yalnızca bir alışveriş alanı değil; yerel üretici ile tüketici arasında kültürel aktarımı sağlayan, kentin kimliğini koruyan yenilikçi bir kamusal alan olarak değerlendirildi.

Geleneksel mutfak kültürü geleceğe taşınıyor

Raporda ayrıca, her yıl Slow Food Muğla Yeryüzü Pazarı'nda düzenlenen Uluslararası Geleneksel Muğla Düğün Yemekleri Festivali'ne de dikkat çekildi. Festivalin yalnızca yöresel yemekleri değil; düğün ritüellerini, geleneksel sunum biçimlerini, sosyal belleği ve mutfak mirasını da yaşattığı vurgulandı. Atölyeler, konserler, gastronomi etkinlikleri ve geleneksel düğün törenleriyle zenginleşen festivalin, kültürel miras ile yenilikçi endüstrilerin başarılı bir şekilde buluşmasına örnek olduğu ifade edildi.

Ayrıca Muğla'nın geçmişten gelen kültürel değerleri korumakla kalmayıp, bunları günümüzün yenilikçi araçlarıyla yaşatarak sürdürülebilir turizme öncülük eden bir model ortaya koyduğu belirtildi.

Muğla'nın iki uygulaması Avrupa'nın en iyi örnekleri arasında

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan raporda yer alan bu iki proje, Muğla'nın erişilebilir turizm ve kültürel mirasın korunması alanlarında uluslararası ölçekte örnek gösterilen şehirlerarasında yer aldığını ortaya koydu. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin insan odaklı ve sürdürülebilir turizm anlayışıyla hayata geçirdiği çalışmalar, Avrupa düzeyinde önemli bir başarıya imza attı.

Başkan Aras: "Avrupa'da örnek gösterilmek bizim için hem büyük bir gurur"

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan raporda Muğla'nın iki projesinin örnek uygulama olarak yer almasının kendileri için hem büyük bir gurur hem de güçlü bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Aras, "Muğla bugün; doğal güzellikleri, kültürel mirası, üretim gücü ve sürdürülebilir turizm anlayışıyla uluslararası alanda dikkat çeken bir kenttir. Bizim için turizm, bu kentin denizine, güneşine, doğasına, kültürüne ve yaşam imkanlrına herkesin eşit biçimde erişebilmesini sağlamaktır. Herkes İçin Engelsiz Plaj projemizle engelli bireylerimizin Muğla'nın doğal güzelliklerinden eşit, güvenli ve özgür biçimde yararlanabilmesi için engelleri kaldırıyoruz. Slow Food Muğla Yeryüzü Pazarı ile de yerel üreticimizi destekliyor, iyi, temiz ve adil gıda anlayışıyla köklü mutfak kültürümüzü geleceğe taşıyoruz. Erişilebilir, sürdürülebilir ve kültürel mirasına sahip çıkan bir turizm vizyonuyla Muğla'yı dünyada daha güçlü tanıtmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA