Amos Antik Kenti'nde tiyatro gün yüzüne çıkarılıyor - Son Dakika
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Amos Antik Kenti'nde tiyatro gün yüzüne çıkarılıyor

24.08.2022 16:01

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tarihi 2 bin 200 yıl öncesine uzanan Amos Antik Kenti'nde başlatılan kazı çalışması tiyatro alanında devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tarihi 2 bin 200 yıl öncesine uzanan Amos Antik Kenti'nde başlatılan kazı çalışması tiyatro alanında devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı kararnameli kazı statüsüne alınan, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının (YİKOB) desteği ve Marmaris Belediyesi ile Marmaris Ticaret Odasının (MTO) ana sponsorluğunda yürütülen kazı çalışmalarında tiyatro alanı gün yüzüne çıkarılıyor.

Antik kenti ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, alanda incelemelerde bulundu. Kazı başkanı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Gürbüzer ve arkeoloji ekibinden bilgi alan Oktay ve Ayhan, kazı ekibi ile de sohbet etti.

Tiyatro alanının Bozburun Yarımadası için çok özel bir önemi olduğunu belirten Gürbüzer, 2022 yılı kazı çalışmalarının kentin sembol yapılarından biri olan tiyatroda devam edeceğini söyledi.

Amos Antik Kenti'nin, Bozburun Yarımadası'nda sayısı 10'u geçen antik kentler içerisinde tiyatrosu bulunan tek kent olma özelliğine sahip olduğuna dikkati çeken Gürbüzer, şöyle konuştu:

"Amos yaklaşık 1000 kişilik tiyatrosu ile tarih boyunca sanata verdiği önemi gözler önüne sermektedir. Milattan önce 2. yüzyılda inşa edilmiş olan tiyatronun, yapılan son araştırmalar neticesinde iki evreli olduğu anlaşılmaktadır. İlk evresinde tek katlı bir sahne binasına sahipken, ikinci evrede sahne binası iki katlı yapılarak orkestra ikinci kata taşınmıştır. Amos tiyatrosu, kendine özgü inşa tekniği ve konumu ile diğer birçok benzerinden ayrılmaktadır. Tiyatrodaki çalışmalar yıl boyunca kesintisiz devam edecektir."

Marmaris Belediye Başkanı Oktay da Amos'un, tiyatrosunun ortaya çıkmasından sonra kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacağını ve Marmaris'e değer katacağını dile getirdi.

Turizmde deniz, güneş ve kum ile değil kültür ve sanatla da anılmak istediklerini belirten Oktay, "Bu kentin önü oldukça açık, daha da ileri götüreceğiz. Bu sıcakta özveriyle burada çalışan tüm ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Çok önemli, çok değerli, çok kıymetli bir çalışmayı gerçekleştiriyorlar." diye konuştu.

MTO Başkanı Ayhan ise Amos projesinde dördüncü senelerine girdiklerini ve önemli yol kat ettiklerini anlattı.

2019'da yüzey araştırmasının başladığını anımsatan Ayhan, "Nekropol alanı, Athena tapınağı ortaya çıkarıldı. Bu yıl da antik tiyatroda kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor. Normalde bizim 7 veya 8'nci yılda yapacağımız çalışmaları 4. yılımızda yaptık. Üstelik geçen yıl yaşadığımız yangına rağmen çok hızlı ilerliyoruz. Bu da mutluluk verici. Çünkü kültür turizmi için Amos'un önemi çok büyük. İlçemiz için çok büyük bir değeri ortaya çıkarmak heyecanımızı artırıyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Mehmet Oktay, Marmaris, Bozburun, Athena, Muğla, Yerel, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Amos Antik Kenti'nde tiyatro gün yüzüne çıkarılıyor - Son Dakika

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