\'Muğlalı Şâhidî İbrahim Dede ve Muhiti\' yazma eser sergisi açıldı

Muğla Valiliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜYEK) Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen 'Muğlalı Şahidi İbrahim Dede ve Muhiti' Yazma Eser Sergisi, düzenlenen törenle açıldı.

Tören öncesi MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde açılış konuşmaları gerçekleştirildi. Programda; Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ve TÜYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz serginin önemine değinen birer konuşma yaptı.

Yazma eserlerin korunması, tanıtılması ve toplumla buluşturulmasının kültürel mirasın sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz ettiğine değinen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, serginin kültürel farkındalığın artmasına katkı sağlayacağını ve gençlerde tarih bilinci ile aidiyet duygusunu güçlendireceğini ifade etti.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programının ardından davetliler, Kopya Heykeltıraşlık Eserleri Müzesi'ndeki sergi alanına geçti. Programa Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, TÜYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz ile protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Anadolu'nun önemli düşünce ve kültür merkezlerinden biri olan Muğla'nın yetiştirdiği sufi, şair ve eğitimcilerden Şahidi İbrahim Dede'nin hayatı, eserleri ve ilmi çevresini konu alan sergide, yazma eser geleneğinin seçkin örnekleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Program kapsamında davetliler sergiyi dolaşarak eserler hakkında bilgi aldı. Şahidi İbrahim Dede'nin düşünce dünyası ve Muğla'nın kültürel hafızasındaki yeri üzerine değerlendirmelerin yapıldığı etkinlik, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Sergi aracılığıyla, bölgenin tarihi ve kültürel mirasının daha geniş kitlelere tanıtılması amaçlanıyor.

Programda ayrıca, Muğla'nın önemli manevi ve kültürel miraslarından biri olan Şahidi Camii ve Türbesi'nin bakım ve yeniden restorasyon çalışmalarına ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu. Gerçekleştirilecek çalışmaların, şehrin tarihi ve kültürel değerlerinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunacağı belirtildi.

'Muğlalı Şahidi İbrahim Dede ve Muhiti' Yazma Eser Sergisi, 11 Mayıs - 11 Ağustos 2026 tarihleri arasında MSKÜ Kopya Heykeltıraşlık Eserleri Müzesi'nde ziyaret edilebilecek. - MUĞLA