Muhsin Yazıcıoğlu'nun hatıralarıyla dolu okul restore edilmek isteniyor

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Her yanında Yazıcıoğlu'nun hatıraları var...Restore edilerek yeniden eğitime kazandırılması isteniyor

SİVAS – Muhsin Yazıcıoğlu'nun eğitim gördüğü ilkokul, bakımsızlıktan harabeye döndü. Köy halkı bu okulun restore edilmesini istiyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde Muhsin Yazıcıoğlu'nun eğitim aldığı 'Elmalı ilkokulu', yıllardır süren bakımsızlık nedeniyle harabe bir hale geldi. Yazıcıoğlu'nun ve köy halkından birçok kişinin çocukluk yıllarını geçirerek eğitim aldığı okul, geçmişte büyük bir öneme sahipti. Ancak, uzun yıllardır ihmal edilen okul binası, çürümüş duvarları, kırılmış camları ve yıkık dökük durumuyla atıl duruma geldi. Bir zamanlar çocukların eğitim aldığı bu okulun şimdi terkedilmiş ve harabe halde olması, hem köy halkı hem de Yazıcıoğlu'nun sevenleri tarafından eleştirilere yol açtı. Yetkililerden, okul ve bahçenin yeniden restore edilerek bakımının yapılması konusunda adım atmalarını bekleyen köy halkı, "Köyde bulunan anı evi yoğun ilgi görüyor. Bu okul anı evine 200 metre mesafede. Gelen giden burayı da görüyor ve harabe olduğunu, bir tadilat yapılması gerektiğini söylüyorlar. İmkanlarımız el vermediği için yapamıyoruz. Yetkililerin burayı onarmasını rica ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

"Yazıcıoğlu ilkokul eğitimini burada tamamlamıştı"

İmkanlar el vermediği için onaramadıklarını belirten Elmalı köyü sakinlerinden Hasan Yenice, "Bu bina daha önceden ilkokuldu. Buranın en son ki öğrencisi de benim. Sonra okul kapandı. Burası atıl kaldı. Harabeye döndü. Orman işçileri kaldı burada. Onlar da pencereleri, kapıları kırdılar. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da ilkokul eğitimini burada tamamlamıştı. Köyde bulunan anı evi yoğun ilgi görüyor. Bu okul anı evine 200 metre mesafede. Gelen giden burayı da görüyor ve harabe olduğunu, bir tadilat yapılması gerektiğini söylüyorlar. İmkanlarımız el vermediği için yapamıyoruz. Gerekli yerlere de başvuru yapıyoruz ama net bir dönüş alamıyoruz. Yetkililerin burayı onarmasını rica ediyoruz" dedi.

"Burası atıl hale geldi"

Almanya'dan köyüne tatile gelen Murat Demiral eski okul binasının şimdilerde harabeye dönmesinin üzücü olduğunu belirterek, "Ben de burada okudum. Köydeki hane sayısı fazlaydı. Çocuklar burada eğitim görüyordu. Bu bahçede elma ağaçları vardı. Güzel bir ortamdı. Bu okulda iki tane öğretmenimiz vardı. Hane sayısı azaldıkça taşımalı eğitime geçildi. Burası da atıl hale geldi. Birçok insan burada eğitim gördü. Böyle görmek bizler için üzücü. Bu binanın tamir edilerek bahçesinde çevre düzenlenmesi yapılmasını isteriz" şeklinde konuştu.