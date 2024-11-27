Muhtar Adayı Battal, Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Muhtar Adayı Battal, Öğrencilerle Buluştu

Muhtar Adayı Battal, Öğrencilerle Buluştu

Aydın Battal, Kırşehir'de üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

27.11.2024 16:18
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Kırşehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kaybedince yakınlarına sitem ettiği şiirini sosyal medyadan paylaşmasıyla gündeme gelen muhtar adayı Aydın Battal, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ve Sinema Topluluğunca KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen " Gönül Dağı'nın Muhtar Adayı Öğrencilerimizle Buluşuyor" etkinliğine katılan Battal, bacaklarındaki rahatsızlık nedeniyle çalışmakta zorlandığını, muhtar adayı olduğunu ancak seçimi kaybettiğini belirterek, kendisine oy vermeyen yakınlarına sitem ettiği şiirinin ilgi gördüğünü söyledi.

Bir öğrencinin, "Sosyal medya paylaşımla fenomen olduğunuz, ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Battal, "Bunun bana bir mutluluğu var, en basit şekli ile bugün buradayım. 6 ay önce hayvan güden Aydın, bugün burada. Pırıl pırıl gençlerle söyleşiye katıldım." yanıtını verdi.

Şiirlerinde köy halkını ve yakınlarını eleştirmesine gelen tepkilerin sorulması üzerine Battal, "Düğüne, cenazeye gidiyoruz. Çoğunda yalnız başıma oturup geliyorum, kimse selamımı almıyor da vermiyor da tuhaf bir durum yani. O yüzden o kadar kalabalıkta yalnızım aslında." değerlendirmesinde bulundu.

TRT 1'de yayımlanan "Gönül Dağı" dizisinde oyunculuk deneyimi de yaşadığını belirten Battal, "Benim işim değil, o kadar okul okuyup, dirsek çürüten bir sürü gençler dururken benim işim değildi. Tabii herkes ekmeğinin peşinde, bana destek olmak istediler. İnternette yayın yapan bir kaç yerden daha teklif geldi. Herkesin güldüğü, 1-2 milyon takipçisi olan sayfalar var, beni çağırıp davet ediyorlar." dedi.

Şiirlerinin yer aldığı bir kitabının çıkmasını istediğini anlatan Battal, 800-900 den fazla şiiri olduğunu da sözlerine ekledi.

Söyleşiye katılan ve programın ardından gazetecilere açıklama yapan KAEÜ Mucur Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ali Kaymak, "Biz onun hikayesini ve yaptıklarını daha çok gencin duymasını istiyoruz. Sosyal medyada ünlenmesinin ardından tecrübelerini aktardı. Gençler de bugün ilgi gösterdi. Kırşehir ve Kırşehirli olmayan çok sayıda öğrenci, sosyal medyadan onu gördükleri için büyük ilgiyle karşıladı." dedi.

Üniversite öğrencisi Nisa Şahin de "Adanalıyım, muhtarımızı internetten görmüştüm. Burada kendisi ile karşılaşmaktan çok mutluyum. Çok ilginç bir hayat hikayesi var, arkadaşlarımızla bunu çok merak ettik." diye konuştu.

Kaynak: AA

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