Muradiye Mevlevihanesi Yeniden Hayat Buluyor

Edirne'de 2. Murat zamanında yaptırılan Muradiye Mevlevihanesi'nin ayağa kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Osmanlı Dönemi'nde Edirne ve Balkanlar'a yaklaşık 500 yıl hizmet veren mevlevihanenin ihyası için Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla geçen yıl çalışma başlatıldı.

Muradiye Camisi'nin bahçesinde yapılan kazı çalışmalarıyla binanın temellerine ulaşılırken tarihi kaynaklar ve fotoğraflardan faydalanılarak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlandı.

Tarihi yapının yeniden ayağa kaldırılması için inşa çalışmaları sürüyor.

Vali Sezer, incelemede bulundu

Çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi alan Sezer, gazetecilere, mevlevihanenin ihyasına yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Mevlevihanenin tarihi önemine dikkati çeken Sezer, "Mevlevihane, yaklaşık 500 yıl hem Edirne'ye hem de Balkanlar'a hizmet etmiş önemli bir merkez. 1925 yılında kapatılmış ve 1935'te yıkılmış. Buranın 100 yıl sonra yeniden ihyası için çalışma başlattık. İhalesini yaparak 24 Nisan'da temellerini attık. İnşaat hızlı şekilde devam ediyor ve kısa sürede tamamlayacağız." dedi.

Sezer, Selimiye ile Muradiye camileri arasında yapılacak sokak düzenlemesiyle kentin önemli turizm akslarından biri olacağını ifade etti.

Mevlevihanenin eski ihtişamlı günlerine kavuşacağını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Muradiye Mevlevihanesi, Konya ve İstanbul'dan sonraki en büyük mevlevihane. Mevlana'nın 3. kuşak torunlarının meftun bulunduğu bir haziresi var. Manevi bakımdan çok önemli bir yer. İhtiva ettiği görev bakımından çok önemli. Anadolu alperenlerinin, dervişlerinin görev yaptığı, Balkanlar'a yönelik çalışmalarını yaptıkları, bize ait değerlerin yaşandığı yer. Bu sene büyük bölümünü bitirip inşallah seneye açılışını yapacağız. Semazenlerimizle birlikte eski ihtişamlı günlerine kavuşturacağız."

Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu da eşlik etti.

Muradiye Mevlevihanesi

Osmanlı Padişahı 2. Murat tarafından 15. yüzyılda Muradiye Camisi Külliyesi'nde yaptırılan ahşap mevlevihane, tekke binaları, harem dairesi, semahane, dede odaları ve kütüphaneden oluşuyordu.

Mevlevi dervişler, öğrenciler ile misafirlerin yemek ihtiyacının karşılandığı imarethanede cami minaresinin gölgesinin düştüğü yere kadar olan evlere her gün ekmek, perşembeleri de pilav ve zerde ikram edilirdi.

Mevlevihane, 1925 yılında bir süre ilkokul olarak hizmet verdi, ardından Trakya Umumi Müfettişi General Kazım Dirik tarafından yıktırıldı.

Caminin haziresinde mevlevihanenin şeyhleri Celalettin ve Cemaleddin Çelebi, Mehmet Arif Dede, Osman Dede, Şair Neşati Dede, Seyyid Mahmut Dede, Mehmet Emin Dede, Ali Eşref Dede ve Süleyman Dede'nin mezarları yer alıyor.