Muradiye Mevlevihanesi Yeniden İhya Ediliyor

EDİRNE'de yeniden ihyasına başlanan, Sultan 2'nci Murat tarafından yaptırılan Muradiye Camisi Mevlevihanesi'nde çalışmalar devam ediyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, "Bu sene büyük bir bölümünü bitirmiş olacağız. Önümüzdeki yılın ortalarında da inşallah buranın açılışını yaparak oradaki semazenlerimizle beraber, eski ihtişamlı günlerine burayı da döndürmüş olacağız" dedi.

Sultan 2'nci Murat tarafından yaptırılan ve zamanla yok olan Muradiye Camisi'nin Mevlevihanesi için Edirne Valiliği tarafından 2024 yılında rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlandı. Konya'daki Mevlevihane'den sonra inşa edildiği ve Balkanlar için önemli rol oynayan tarihi yapıda, 24 Nisan'da gerçekleştirilen temel atma töreniyle, ihya çalışmalarına başlandı.

'EDİRNE'NİN ÖNEMLİ TURİZM AKSLARINDAN BİRİSİ OLACAK'

Edirne Valisi Yunus Sezer, devam eden çalışmaları inceleyerek, görevlilerden bilgi aldı. Sezer, tarihi yapının, 500 yıl boyunca Edirne'ye ve Balkanlar'a hizmet ettiğini belirterek, "Buranın yüzyıl sonra yeniden ihyası için bir çalışma başlattık ve bu sene 24 Nisan itibariyle buranın ihalesini yaparak temellerini attık. Şu anda da inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor ve inşallah kısa bir süre sonra buranın da inşaat çalışmalarını tamamlayacağız. Selimiye ile Muradiye arasını da sokak düzenlemesiyle beraber, sokak sağlıklaştırmasıyla beraber burası da Edirne'mizin önemli turizm akslarından bir tanesi olacak" dedi.

'ESKİ İHTİŞAMLI GÜNLERİNE DÖNDÜRMÜŞ OLACAĞIZ'

Mevlevihane'nin Balkanlar açısından da büyük önem taşıdığını anlatan Vali Sezer, "İçinde bulunduğumuz yer de Mevlevihane de gerçekten de Konya ve İstanbul'dan sonra en büyük mevlevihanelerden bir tanesi. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 3'üncü kuşaktan torunlarının da meftun bulunduğu bir haziresi var. Yine son Osmanlı şeyhülislamının da İngilizler tarafından sürgün edilen şeyhülislamın da burada yine kabri var. Çok önemli, manevi bakımdan çok önemli ve ihtiva ettiği görev bakımından da Balkanlar'da Anadolu Alperenlerinin çalıştığı, dervişlerin çalıştığı bize ait değerleri taşıdıkları bir yer burası. Balkanlar'da bugün Filibe'de de bunun devamı var, şubeleri var. Burayı da inşallah bu sene büyük bir bölümünü bitirmiş olacağız. Önümüzdeki yılın ortalarında da inşallah buranın açılışını yaparak oradaki semazenlerimizle beraber, eski ihtişamlı günlerine burayı da döndürmüş olacağız" diye konuştu.

Haber – Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,