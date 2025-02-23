Muş'ta Coşkulu Kar Festivali

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Muş'ta 'Kar Festivali' renkli görüntülere sahne oldu

MUŞ - Muş'ta düzenlenen Kar Festivali, renkli görüntülere sahne olurken Festivale katılan Muş Valisi Avni Çakır, vatandaşlarla birlikte voleybol oynadı.

Muş Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kar Festivali' coşkuyla kutlandı. Merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Güzeldağ Kayak Merkezi'nde düzenlenen festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan festival Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından bayraklı kayak gösterisi, voleybol, basketbol ve vatandaşlarla halay çekerken renkli görüntüler oluşturdu.

Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşların bir araya gelerek günün tadını çıkardığını söyleyen Muş Valisi Avni Çakır, "Kayak Merkezi'ndeyiz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün koordinasyonuyla burada gençlerimizin bir araya gelmesini, kaynaşmasını sağladığımız güzel bir etkinlik düzenledik. Kayak sporuna ilgi duyan gençlerimiz için keyifli bir ortam oluşturduk. Bu yıl kar yağışı biraz gecikti ama sonunda beklediğimiz gibi geldi. Şu anda bölgede 70-80 santimetreye yakın kar bulunuyor. Tesiste hem gençlerimiz hemşerilerimiz hem de bölgedeki kayak severler için güzel bir atmosfer oluştu. Geçtiğimiz yıl burada önemli düzenlemeler yaptık ve olumlu geri dönüşler aldık. Önümüzdeki süreçte de tesisimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Amacımız, gençlerimizin doğayla iç içe vakit geçirmesi, stres atması ve kayak sporunun keyfini çıkarması. Bugün burada 5 bine yakın katılımcı ile çok güzel, canlı ve coşkulu bir etkinlik gerçekleştirdik. İnşallah bu tür organizasyonları geleneksel hale getirerek her yıl bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi

Kar festivaline katılan gençlerden Aslı Uygur, bu gün burada valiliğimiz tarafından düzenlenen kar festivaline katıldık. Burada çok eğlendik. Çok güzel bir gün geçirdik" şeklinde konuştu.

Halay çekerek festivalin tadını çıkardıklarını söyleyen Ümmü Gülsüm Eray, "Bu gün kar festivalin geldik. Çok güzel bir gün geçirdik. Aslında bugün hava çok soğuk ama yine de çok eğlenceli geçti. Kızaklarla kayarak halaylar çektik" ifadelerini kullandı.

Havanın soğukluğuna aldırmadan gönüllerince eğlendiklerini söyleyen Aslı Demir, "Bu kar festivaline geldik. Kayak yaparak günün tadını çıkardık. Havanın soğuk olmasına rağmen çok eğlendik. Kayak yaptık, halay çektik. Çok eğlendik" dedi.