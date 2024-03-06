Kültür Sanat

Muş'ta dekoratif el sanatları eğitmeni, atık kartonlardan sanat yapıyor

MUŞ - Muş'ta yaşayan dekoratif el sanatları eğitmeni Mükerrem Sur, atık kartonları değerlendirerek kabartma ve kesme sanatıyla oluşturduğu eserler sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı.

Muş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde dekoratif el sanatları eğitmeni olarak görev yapan Sur, Sıfır Atık Projesi'nden etkilenerek "Atık Değil Sanat" sergisini açarak sanatseverlerin beğenisine sundu.

Bu kapsamda, evinin bir odasını atölyeye dönüştüren Sur, son altı ay içinde topladığı atık kartonlardan 32 eser ortaya çıkardı.

Sur, kartonları kesme ve kabartma teknikleriyle işleyerek ülkenin öne çıkan kişilerin benzersiz tablolarını hazırlıyor. Bin bir zahmetlerle hazırlanan eserler, sanatın yanı sıra geri dönüşümün de önemini vurguladı. Sur'un "Atık Değil Sanat" sergisi, sanatseverleri ve çevrecileri aynı çatı altında buluşturacak. Sur'un, Kültür Merkezi'nde açtığı resim sergisi, 2 gün ziyaretçilere açık tutulacak.

"Sıfır Atık Projesi"nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yurt genelinde sürdüğünü söyleyen Muş Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, "Böyle sanatsal faaliyetlerin açılışı yapmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Mükerrem hanım kendi sanatını, yeteneğini ortaya koymak için bu eğitimi almış. Bunu da sıfır atıkla yapması çok güzel ve anlamlı. Çöplerin evde ayrıştırılması gerektiğini düşünenlerdenim. Kendi evimde de yıllardır organik ve inorganik çöplerim var. Halkımızdan ricamız bu şekilde evlerinde ayrıştırsınlar. Dünya nüfusunun bu denli arttığı günümüzde kaçınılmaz bir şekilde üretim de artıyor. İhtiyacımız kadarı olanı alıp ihtiyaç fazlası ürün satın almaktan da kendimizi frenlemeliyiz. Çünkü sıfır atığa ulaşmak çok zor ama mümkün olduğunca minimalize etmek çok önemli"

Çakır, "Bugün burada da Mükerrem Sur hocanın yaptığı çalışmaları, eserleri gördük. Son hali hiçbirimizin aklına gelmeyecek ölçüdeydi. Market kapılarının önünde genelikle çöpe atılmak için bırakılmış kartonların bugün nasıl hayat bulduğunu gördük. Sanatıyla birleştirerek her birine nasıl can verdiğini gördük. Bu anlamda hocamıza da teşekkür ediyorum. Sıfır atığı destekliyoruz ve bunun daha da yaygınlaşması, yarınlarımıza, çocuklarımıza aşılanması konusunda çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.

Halk Eğitim Merkezi'nde dekoratif el sanatları eğitmeni olarak çalışan Mükerrem Sur, Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesindeki "Sıfır Atık Projesi"nden ilham aldığını belirterek, "Ben de kendi alanımla ilgili ne yapabilirimden yola çıkarak sanat ve estetik kavramını atık malzemelerle buluşturdum. Yaklaşık 6 aydır beyaz eşyacılardan karton biriktirdim. 'Atık değil sanat' sloganını seçtim. Sanat ve estetik kavramını atık malzemelerle buluşturdum. Türkiye'mize, ülkemize mal olmuş kişilerin resimlerini yapmaya çalıştım. Çöpe atılacak kartonları maket bıçağıyla keserek tablo haline getirdim. Tek tek sıyırarak süpürme, eskitme tekniğini kullandım. Bazı yerlerde de boya kullanarak iki boyutlu üç boyutlu resim olarak da ortaya çıkardım. Kendi evimin bir odasında çalıştım. Bir tabloyu 2-3 günde tamamladım. Karton toplama ve sanat çalışmaları yaklaşık 6 ay sürdü ve bu sürede 32 eser elde ettim" ifadelerini kullandı.