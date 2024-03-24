Muş'ta sahnelenen "Arşın Mal Alan Opereti" büyük beğeni topladı
MUŞ - Muş'ta sahnelenen Azerbaycanlı besteci Üzeyir Hacıbeyli'nin eseri "Arşın Mal Alan Opereti" büyük beğeni topladı.
Muş'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün repertuvarında yer alan Üzeyir Hacıbeyli'nin ünlü eseri "Arşın Mal Alan Opereti" sahnelendi. Azerbaycanlı besteci Üzeyir Hacıbeyli'nin bu değerli eseri, Muş'un kültürel zenginliğine ve sanat hayatına önemli bir katkı sunarak seyircileri mest etti.
Muş Valiliği koordinesinde kente gelen Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü sanatçılarının "1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelediği "Arşın Mal Alan Opereti" izleyiciler tarafından tam not aldı.
Muş Valisi Avni Çakır, gerçekleşen etkinlik sonrasında yaptığı konuşmada, Muş'un kültür ve sanat alanındaki duyarlılığını vurguladı. Bu tür etkinliklerinin Muş'un sosyal ve kültürel dokusunu zenginleştirmeye devam edeceğini belirten Vali Çakır, "Muş'un kültür ve sanat anlamında ne kadar hassas olduğunu bu gece gördük. Daha önceki tiyatro ve müzik gösterilerinde olduğu gibi salon muhteşemdi. Sanatçılarımızla biraz sohbet ettik. Onlar da Muş halkının bu anlamdaki ilgisinden çok aşırı memnun olduklarını söylüyorlar. Harika bir geceydi. Bundan sonra da Muş'un kültür ve sanat hayatına bu etkinliklerle renk katmaya, tüm kurumlarımızla işbirliği içerisinde devam edeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, mesleklerini en iyi şekilde icra etmek ve sanatı tanıtmak amacıyla çalıştıklarını vurguladı. Sağtürk, mükemmel bir ekibe sahip olduklarını belirterek, "En iyi seçilmiş sanatçılarımız teknik ekibimizle birlikte bu işi yürütmeye çalışıyoruz. En büyük görevimiz sanatı tanıtmak, sevdirmek yaymak. Muhtemel ki Muş'ta da birçok gittiğimiz şehir gibi hayatında belki de ilk kez bir opera seyredecek seyircimiz de vardı. İlk kez seyredecek seyircimizin hassasiyetlerini, onların beğenisini alabilmek adına eser seçimlerinde dikkat etmek gerekiyor. Benim mutluluğum şu açıkçası. Hem seyircimizin teveccühü hem de tüm devlet kademesinin yanımızda olmuş olması, çok değerliydi" ifadelerini kullandı.
Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Volkan Kıran da opereti, Muşlularla bu akşam buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, " Sultan Alparslan'ın şehri laleler diyarı muş'ta olmaktan çok mutluyuz. Muşlu kardeşlerimiz bu akşam bizi yalnız bırakmadılar. Gerçekten bugün çok güzel bir akşam yaşadık. Unutulmaz bir akşam yaşadık. Bizi bugün dakikalarca ayakta alkışlayan kıymetli kardeşlerimizin karşısına başka eserlerle de gelebilme imkanı buluruz" şeklinde konuştu.
Operetiyi, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Vali Yardımcıları Tahir Yılmaz, Cihat Abukan, Mustafa Batuhan Alpboğa, öğrenci ve vatandaşlar izledi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü repertuvarındaki Azerbaycanlı besteci Üzeyir Hacıbeyli'nin eseri 'Arşın Mal Alan' opereti, Muş'ta sahnelendi. Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü sanatçıları, Muş Valiliği, Muş Belediyesi ve Muş Alparslan Üniversitesi işbirliğiyle kente gelerek opereti Muşlularla buluşturdu. Etkinlik sonrasında Muş Valisi Avni Çakır, Muş'un kültür ve sanat alanındaki etkinliklere olan hassasiyetini vurgulayarak, Muş'un kültür ve sanat hayatına bu etkinliklerle renk katmaya devam edeceklerini belirtti.
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