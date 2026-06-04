Muş\'ta Türk Mutfağı ve Müzeler Haftası Kutlandı

Muş'ta Türk Mutfağı ve Müzeler Haftası kapsamında düzenlenen programda kültürel değerler tanıtıldı.

Muş Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından "Türk Mutfağı ve Müzeler Haftası" kutlama programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Etkinlik kapsamında, Muş'un kültür ve turizm hayatına katkı sunan dernek temsilcilerine plaket takdim edildi. Programda ayrıca halk oyunları ekipleri tarafından gösteriler sunulurken, katılımcılar müze ve resim sergilerini gezme fırsatı buldu. Düzenlenen etkinliklerde kentin tarihi ve kültürel değerleri tanıtılarak ziyaretçilere bilgi verildi.

Program, müzik sunumu ve yöresel lezzetlerin ikram edilmesiyle sona erdi.

Programda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Anadolu'nun binlerce yıllık bir medeniyet birikimine sahip olduğunu belirterek, kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekti. Vali Çakır, "Böyle medeniyetsel birikimler öyle 100 yılda, 200 yılda oluşmuyor. Dünya haritasını gözünüzün önüne getirdiğinizde hem arkeolojik anlamda hem kültürel anlamda hem de gastronomi anlamında öne çıkan ülkelerin ve toplumların köklerinin binlerce yıl öncesine dayandığını görürsünüz. Hem özellikle Osmanlı sürecinde hem Selçuklu sürecinde hem de daha önceki dönemlerde ülkemizin dört bir yanında, yedi farklı bölgesinde yüzlerce çeşidini gördüğümüz çok zengin bir mutfak kültürünü devralmışız. Karadeniz'e gidiyorsunuz, oranın iklimine, doğasına ve insan yapısına uygun bir mutfak kültürüyle karşılaşıyorsunuz. Doğu Anadolu'ya geliyorsunuz hakeza, güneye gidiyorsunuz farklı, Ege'ye gidiyorsunuz farklı, Akdeniz'e gidiyorsunuz farklı. Oldukça zengin bir kültürümüz var. Ama bu zengin kültürün çok büyük ve güçlü bir rakibi de var. Günümüzde dünyayı tabiri caizse bir ahtapot gibi saran, kısaca fast food kültürü diye tabir edeceğimiz, 5 dakikada hazırlanan, 10 dakikada tüketilen bu mutfak kültürüyle bahsetmiş olduğumuz kadim kültür çok ciddi bir mücadele halinde. O yüzden bizlere düşen görev, ecdadımızın bizlere ulaştırmış olduğu bu kültürü başta evlerimiz olmak üzere dışarıdaki ticari işletmelerimizde de yaşatmak, insanlarımıza sunmak ve gelecek nesillere aktarmaktır" dedi.

Bugün iki farklı etkinliği bir arada gerçekleştirdiklerini hatırlatan Çakır, "Müzeler Haftası'nı kutlarken bir taraftan mutfak kültürümüzü tanıtıyor, diğer taraftan da binlerce yıl öncesinden bu kadim topraklarda oluşan medeniyetlerin kültürel izlerini insanlarımızla buluşturuyoruz. Bunları elimizden geldiğince müzemizde tanıtmaya çalışıyoruz. Eksik olduğumuz noktalardaki çalışmalar da inşallah tamamlandığında, özellikle Malazgirt kazılarını kastediyorum, bu anlamdaki zengin tarihimizi ve kültürümüzü Muş merkezli olarak tüm ülkemize ve dünyaya daha güçlü bir şekilde göstereceğiz" diye konuştu.

Programa, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Özgür Özer, İl Emniyet Müdür Vekili Doç. Dr. Bülent Ulutürk, kurum amirleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı. - MUŞ