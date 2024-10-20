Muş'ta Yöresel Oyunlarla Teknolojiye Veda

Kültür Sanat

Muş'ta "Teknoloji bağımlılığına karşı yöresel çocuk oyunları" etkinliği düzenlendi

MUŞ - Muş'ta "Teknoloji bağımlılığına karşı yöresel çocuk oyunları" projesi kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Teknoloji bağımlılığına karşı Lale Vadisi'nde düzenlenen yöresel çocuk oyunları projesinin ikinci etkinliği gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Muş Kültür Sanat Doğa Derneği tarafından düzenlen etkinlikte çocukların teknolojiye bağımlı hale gelmesini önlemek ve geleneksel oyunlarla sosyal etkileşimleri artırdı. Etkinlikte çocuklar, aileleriyle birlikte keyifli bir bisiklet turu yaptı. Tur boyunca müzik eşliğinde düzenlenen etkinlikte çeşitli çocuk oyunları oynandı. Katılımcılara kek, meyve suyu ve çikolatalı gofret gibi ikramlar yapıldı.

Teknoloji bağımlılığıyla mücadelede çocukların fiziksel aktivitelerle doğayla ve sosyal çevreyle etkileşim kurmasının önemine dikkat çeken Muş Kültür Sanat Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bayrak, "Teknoloji bağımlılığına karşı yöresel çocuk oyunları projemizin bugün ikincisini düzenledik. Lale Vadisi'ndeyiz ve bugünkü etkinliğimiz bisiklet turuydu. Projemiz, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından destekleniyor. Projemiz farklı faaliyetlerden oluşuyor. Bugün, çocuklarımız ve aileleriyle birlikte bisiklet turu yaptık, müzik eşliğinde eğlendik ve çocuk oyunları oynadık. Kek, meyve suyu, çikolatalı gofret gibi ikramlar dağıttık. Etkinliklerimiz devam edecek; doğa yürüyüşleri, tarihi mekan tanıtım gezileri, çalıştaylar, konferanslar, sergiler ve konserler gibi faaliyetleri sürdüreceğiz" dedi.

Bisiklet turuna katılan çocuklardan Ahmet Eray Kut ise "Bugün Muş'ta güzel bir bisiklet etkinliği düzenlendi. Bize verilen bisikletlerle, teknolojiden uzak bir şekilde, bilgisayar ya da telefonla oynamak yerine bisiklet sürdük. Etkinlikte çeşitli ikramlar da sunuldu. Muş'ta bu tür etkinliklerin düzenlenmesi bizi çok mutlu ediyor ve bu etkinliklerin devamını bekliyoruz. Arkadaşlarla birlikte çok keyifli vakit geçirdik. Muş'ta bu tür etkinliklerin daha sık düzenlenmesi beni çok sevindiriyor" ifadelerini kullandı.