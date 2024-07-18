Muş Valisi Çakır, Malazgirt'te yürütülen kazı çalışmalarını inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Muş Valisi Çakır, Malazgirt'te yürütülen kazı çalışmalarını inceledi

Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın kazı çalışmalarını inceledi. Çakır, kazı alanında bulunan materyallerin önemine değinerek, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını umduklarını belirtti. Kazı çalışmalarıyla birlikte bölgenin tarihi açıdan bir açık hava müzesi haline getirilmesi planlanıyor.

18.07.2024 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Valisi Çakır, Malazgirt'te yürütülen kazı çalışmalarını inceledi

MUŞ - Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespiti için yürütülen kazı çalışması alanını ziyaret eden Muş Valisi Avni Çakır, "Malazgirt Savaşı'na, Alparslan ordusuna ve Roman Diyojen'in ordusuna ait birçok buluntumuz var. Bunlar şu ana kadar hiç bulunmayan materyaller" dedi.

Malazgirt Kültür Merkezi'nde kazı ile ilgili yapılan bilgilendirme toplantısına katılan Vali Çakır, beraberindeki heyetle daha sonra "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nı gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kazı alanını gezen Vali Çakır, projenin bilimsel danışmanlığını yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik'ten yürütülen çalışmalarla ilgili önemli bilgi aldı. Malazgirt Savaşı'nın gerçekleştiği topraklarda gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Çakır, buradaki kazı çalışmaların 5 yıldır devam ettiğini söyleyerek, "Bu kazı son derece önemli. Buranın bir Müslüman Mezarlığı, yani savaşta şehit olan askerlerin defnedildiği mezarlık olduğu değerlendiriliyor. Buradaki buluntular o yönü gösteriyor. İnşallah devam eden kazı çalışmaları sonrasında da bu konudaki resmi açıklamalar çok daha güçlü bir şekilde yapılacak. Malazgirt, Anadolu'nun kapılarının Türklere ve bu coğrafyaya bizlere açıldığı bir alan. Burada yürütülen çalışmaları da çok önemli. Bu kazı çalışmalarının kısa bir süre sonra nihayetlenmesini umuyoruz. Birkaç yıl içerisinde kazı çalışmaları bittiğinde hem yurt içi hem yurt dışı gecikmiş misafirlerimize de çok güçlü görsellerle bölgeyi ve savaşı anlatacağız. Şu an elimizde çok güçlü materyallerimiz var. Malazgirt Savaşı'na, Alparslan ordusuna ve Roman Diyojen'in ordusuna ait birçok buluntumuz var. Bunlar şu ana kadar hiç bulunmayan materyaller" dedi.

Hikayenin sonuna doğru yaklaştıklarını belirten Vali Çakır, "Savaşın tüm boyutlarını ortaya çıkartarak buranın hem güçlü bir restorasyonu hem de tabiri caizse tarihi açıdan bir açık hava müzesi haline getireceğiz. Bu konuda uzun vadede güçlü projelerimiz var. Buraya bir seyir tepesi yapıp savaşın geçtiği alanı misafirlere anlatmak istiyoruz. Bu savaşa ilişkin kalıntılarında ortaya çıktığı alanları da kuracağımız. Çocukluğumuzda hep 1071 Malazgirt Savaşı, Sultan Alparslan, Romen Diyojen'i duyuyorduk ama sahada insanlara böyle bir bütün halinde göstereceğimiz bir alanımız yoktu. 5 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle bu çalışma devam ediyor. Savaşa ait buluntularımız günden güne artıyor. Hikayenin sonuna doğru yaklaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Afşin Mahallesi'nde kazı yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Adnan Çevik, Malazgirt Savaşı'nın tespitine ilişkin çalışmaların hızıyla devam ettiğini belirterek, "Valimiz alanda bizleri ziyaret etti. Bu ziyaretiyle bize güç verdiler. 12 üniversiteden 40'a yakın akademisyenle yürütülen Türkiye'nin en kapsamlı ilk savaş alanı projesi. Bir taraftan savaşa ait metal objeler, bir taraftan da insan kayıplarına ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. 3 bin metrekarelik bir alanda 2 bine yakın Müslüman mezar tespit etmiştik. Buradaki kazılarda belirgin bir mimari dokunun içerisinde birlere ait mezar tespit edildi. Arkadaşlarımız kazılarına devam ediyorlar. Ağustos sonuna kadar çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Vali Çakır'a İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Malazgirt Kaymakamı Bayram Göksu, Muş Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ve akademisyenler eşlik etti.

Kaynak: İHA

Avni Çakır, Malazgirt, Muş, Kültür, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Muş Valisi Çakır, Malazgirt'te yürütülen kazı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
17:15 TFF, başkanını seçiyor İşte ilk sandık sonuçları TFF, başkanını seçiyor! İşte ilk sandık sonuçları
15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:14 ’’Zıkkım yesin, gebersinler’’ sözü ortalığı karıştırdı Yeniden Refah’ta 220 kişilik istifa ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa
15:13 İzmir’de orman yangını Alevler Adnan Menderes Havalimanı’na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi İzmir'de orman yangını! Alevler Adnan Menderes Havalimanı'na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi
17:05 Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:49 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun en acı günü Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun en acı günü
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
15:33 Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı
15:17 Tekirdağ’da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı Tekirdağ'da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 18:23:56. #1.13#
SON DAKİKA: Muş Valisi Çakır, Malazgirt'te yürütülen kazı çalışmalarını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement