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Muş Valisi Çakır, Malazgirt'te yürütülen kazı çalışmalarını inceledi

MUŞ - Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespiti için yürütülen kazı çalışması alanını ziyaret eden Muş Valisi Avni Çakır, "Malazgirt Savaşı'na, Alparslan ordusuna ve Roman Diyojen'in ordusuna ait birçok buluntumuz var. Bunlar şu ana kadar hiç bulunmayan materyaller" dedi.

Malazgirt Kültür Merkezi'nde kazı ile ilgili yapılan bilgilendirme toplantısına katılan Vali Çakır, beraberindeki heyetle daha sonra "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nı gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kazı alanını gezen Vali Çakır, projenin bilimsel danışmanlığını yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik'ten yürütülen çalışmalarla ilgili önemli bilgi aldı. Malazgirt Savaşı'nın gerçekleştiği topraklarda gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Çakır, buradaki kazı çalışmaların 5 yıldır devam ettiğini söyleyerek, "Bu kazı son derece önemli. Buranın bir Müslüman Mezarlığı, yani savaşta şehit olan askerlerin defnedildiği mezarlık olduğu değerlendiriliyor. Buradaki buluntular o yönü gösteriyor. İnşallah devam eden kazı çalışmaları sonrasında da bu konudaki resmi açıklamalar çok daha güçlü bir şekilde yapılacak. Malazgirt, Anadolu'nun kapılarının Türklere ve bu coğrafyaya bizlere açıldığı bir alan. Burada yürütülen çalışmaları da çok önemli. Bu kazı çalışmalarının kısa bir süre sonra nihayetlenmesini umuyoruz. Birkaç yıl içerisinde kazı çalışmaları bittiğinde hem yurt içi hem yurt dışı gecikmiş misafirlerimize de çok güçlü görsellerle bölgeyi ve savaşı anlatacağız. Şu an elimizde çok güçlü materyallerimiz var. Malazgirt Savaşı'na, Alparslan ordusuna ve Roman Diyojen'in ordusuna ait birçok buluntumuz var. Bunlar şu ana kadar hiç bulunmayan materyaller" dedi.

Hikayenin sonuna doğru yaklaştıklarını belirten Vali Çakır, "Savaşın tüm boyutlarını ortaya çıkartarak buranın hem güçlü bir restorasyonu hem de tabiri caizse tarihi açıdan bir açık hava müzesi haline getireceğiz. Bu konuda uzun vadede güçlü projelerimiz var. Buraya bir seyir tepesi yapıp savaşın geçtiği alanı misafirlere anlatmak istiyoruz. Bu savaşa ilişkin kalıntılarında ortaya çıktığı alanları da kuracağımız. Çocukluğumuzda hep 1071 Malazgirt Savaşı, Sultan Alparslan, Romen Diyojen'i duyuyorduk ama sahada insanlara böyle bir bütün halinde göstereceğimiz bir alanımız yoktu. 5 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle bu çalışma devam ediyor. Savaşa ait buluntularımız günden güne artıyor. Hikayenin sonuna doğru yaklaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Afşin Mahallesi'nde kazı yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Adnan Çevik, Malazgirt Savaşı'nın tespitine ilişkin çalışmaların hızıyla devam ettiğini belirterek, "Valimiz alanda bizleri ziyaret etti. Bu ziyaretiyle bize güç verdiler. 12 üniversiteden 40'a yakın akademisyenle yürütülen Türkiye'nin en kapsamlı ilk savaş alanı projesi. Bir taraftan savaşa ait metal objeler, bir taraftan da insan kayıplarına ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. 3 bin metrekarelik bir alanda 2 bine yakın Müslüman mezar tespit etmiştik. Buradaki kazılarda belirgin bir mimari dokunun içerisinde birlere ait mezar tespit edildi. Arkadaşlarımız kazılarına devam ediyorlar. Ağustos sonuna kadar çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Vali Çakır'a İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Malazgirt Kaymakamı Bayram Göksu, Muş Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ve akademisyenler eşlik etti.