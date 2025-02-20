Musa Eroğlu'ndan 'Piyasa' dizisine özel 'Yolun Sonu' türküsü - Son Dakika
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Kültür Sanat

Musa Eroğlu'ndan 'Piyasa' dizisine özel 'Yolun Sonu' türküsü

Musa Eroğlu\'ndan \'Piyasa\' dizisine özel \'Yolun Sonu\' türküsü

Türk halk müziği ustası Musa Eroğlu, Kanal D'nin yeni dizisi 'Piyasa' için 'Yolun Sonu' türküsünü seslendirdi. Eroğlu, türkü ile dizi arasındaki bağı ve duygularını paylaştı.

20.02.2025 13:12  Güncelleme: 13:17
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TÜRK halk müziğinin usta isimlerinden Musa Eroğlu, Kanal D'nin yeni dizisi 'Piyasa'ya özel 'Yolun Sonu' türküsünü seslendirdi. Sanatçı, dizi ve türküyle ilgili açıklamalarda bulundu. Eroğlu, "Türkünün sözleri yaşamı özetliyor. Diziyle, türkünün insanlara hatırlatılması beni çok duygulandırdı" dedi. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken 'Piyasa', entrika, güç savaşları ve heyecan dolu hikayesiyle 22 Şubat Cumartesi günü ekrana gelecek.

'DOYA DOYA SEVEMİYORUZ BİLE'

Münevver'in hikayesinin kendisini etkilediğine de değinen sanatçı, "Anadolu'daki bin kadından birisi Münevver. İşte bu ülkede izlenen dizilerin kaynağı belli. Beni o çok mutlu etti. Kafadan dizayn edilmiş bir şey değil. Biz doya doya sevemiyoruz bile. Biz türkülerle açığı kapatıyoruz" diyerek duygularını anlattı.

'TÜRKÜNÜN KENDİSİ YAŞAMI ÖZETLİYOR'

Türküyü seslendiren Eroğlu, "İnsanlar duysunlar. Çünkü televizyonun ve dizilerin etkisi büyük. Türkünün kendisi ve sözleri yaşamı özetliyor. İnsanlara türküleri hatırlatması beni duygulandırdı, çok sevindim" diye konuştu.

'ÇOK ÖZENLE SEÇİLMİŞ SÖZCÜKLER'

'Yolun Sonu' türküsünün kendisini çok etkilediğini söyleyen sanatçı, "Dursun Ali Akınet'in sözlerini yazdığı, bu türküye benzer birçok türkülerimiz var. 'Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor' diyor. Yani çabalamana gerek yok. Burada kavga etme, dövüşme. Nasıl olsa mesele belli. İnsan olgusunun sevgisini ayakta tutmak için çok özenle seçilmiş sözcükler" ifadelerini kullandı.

Piyasa ilk bölümüyle 22 Şubat Cumartesi saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Musa Eroğlu'ndan 'Piyasa' dizisine özel 'Yolun Sonu' türküsü - Son Dakika

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