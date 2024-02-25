Müslüm Gürses\'in Anısına Tavuk Pilav ve Lokma Dağıtıldı

Kültür Sanat

Ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in hayranları, 11 yıl önce yaşama veda eden sanatçının anısına 1500 kişilik tavuk pilav ve lokma dağıttı.

Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik öncesinde alana, Müslüm Gürses'in fotoğrafının da yer aldığı "Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Mekanın cennet olsun Müslüm Baba" yazılı pankart asıldı.

Etkinlik sırasında Müslüm Gürses'in şarkıları çalındı. Sanatçının hayranlarından kebap ustası Mehmet Kara, koleksiyonunda yer alan posterlerle kasetleri alanda sergiledi.

Kendisini "Radikal Müslümcü" olarak adlandıran Mehmet Kara, AA muhabirine, sanatçıya olan sevgisinin ilkokul yıllarında başladığını belirtti.

Gürses'i ölüm yıl dönümünde her zaman yad ettiklerini kaydeden Kara, "Hayranları olarak Müslüm Baba'yı her sene 3 Mart'ta kabrine gidemezsek burada anıyoruz. Müslüm Gürses denince bizim aklımıza gelen tek şey; sanat dünyasında arabeskin, müziğin babası, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük yorumcusu. Onu hep seveceğiz." diye konuştu.

Etkinliğin masraflarını kendisinin karşıladığını belirten Kara, "11 ay babayı dinle, 1 ay babaya çalış. Unutmadık, unutturmayacağız. Ölümüne Müslüm Baba, tek aşk Müslüm Baba." ifadesini kullandı.

Katılımcılardan Nilgün Tirolar ise Müslüm Gürses'in kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Müslüm Baba benim için yaşanmış anıların dile gelmiş sözleridir. Onu dinleyerek hayatı yaşıyorum. Geçmişteki acılarımı onu dinleyerek paylaşıyorum. Bugün onun ruhuna elimizden geldiği kadar hayır yapıyoruz. Hayrımız onun ruhuna değsin." dedi.

Anma için İstanbul'dan İzmir'e gelen Mustafa Çetin de sanatçıya duyduğu özlemi ve hayranlığı dile getirdi.

Etkinliğin sonunda hayranları, Müslüm Gürses'in şarkılarını seslendirdi.