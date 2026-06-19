Mustafa Kaya'dan Atlara Eğitim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mustafa Kaya'dan Atlara Eğitim

Mustafa Kaya\'dan Atlara Eğitim
19.06.2026 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Kaya, 'Babamın Damadı' filmi için Muş'ta atlara eğitim veriyor ve halkla etkileşimde bulunuyor.

"Mehmet: Fetihler Sultanı" dizisinin oyuncularından Mustafa Kaya, çekimleri Muş'ta gerçekleştirilecek olan "Babamın Damadı" sinema filmi kapsamında filmde kullanılacak atlara eğitim verdi.

Film çekimleri öncesinde gerçekleştirilen hazırlık çalışmalarında görev alan oyuncu Mustafa Kaya, sahnelerde kullanılacak atların sete uyum sağlaması ve çekim sırasında kontrollü hareket edebilmesi amacıyla çeşitli eğitimler gerçekleştirdi. 1071 atlı spor kulübünde gerçekleştirdiği çalışmalarda atlarla birebir ilgilenen Kaya, binicilik alanındaki deneyimiyle hayvanların kamera ortamına hazırlanmasını sağladı. Çalışmalar sırasında çevrede bulunan vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Kaya, at binmek isteyenleri de geri çevirmedi. Özellikle çocuklar ve gençlerle yakından ilgilenen Kaya, temel binicilik kuralları hakkında bilgi vererek uygulamalı eğitim gerçekleştirdi.

Kaya burada yaptığı açıklamada, "Muş'a sinema filmi için geldik. Güzel bir atmosfer var. İnşallah burada güzel bir sinema filmi çekilecek; "Babamın Damadı". Biraz da ata bindim, yorgunum ama güzel bir iş olsun istiyoruz. Muş halkı için güzel işler çıksın, burası da kalkınsın. Burada 1071 At Çiftliği'nde eğitimlerdeyiz. Oyuncu arkadaşlarımızı burada eğitime aldık. Recep Usta kardeşim ve Barış Bey ile burada güzel vakit geçirdik. İnşallah güzel bir iş olacak. Allah'ın izniyle güzel bir sinema filmi çekilecek. Muş halkı da tüm Türkiye gibi bu filmi seyredecek" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa Kaya, Kültür Sanat, Hayvanlar, Magazin, Kültür, Sinema, Sanat, Muş, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mustafa Kaya'dan Atlara Eğitim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorum’da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız, anne babasını rehin aldı Çorum'da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız, anne babasını rehin aldı
Mersin’de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı Mersin'de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı
Roblox Türkiye’de yeniden erişime açıldı Roblox Türkiye'de yeniden erişime açıldı
Motor kaputundan 3 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi Motor kaputundan 3 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi
Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi
Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın genç yıldızlarını istiyor Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç yıldızlarını istiyor

14:29
Acun Ilıcalı’nın ilk transferi Süper Lig devinden
Acun Ilıcalı'nın ilk transferi Süper Lig devinden
14:23
Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli’ye şiir okuyup uludu
Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli'ye şiir okuyup uludu
13:26
İBB yönetici Erhan Karaal’I kaçıranlar tanıdık çıktı Bomba detaylar
İBB yönetici Erhan Karaal'I kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar
13:01
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek Bakan Çiftçi’den valiliklere genelge
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge
12:23
Özgür Özel’den sürpriz hamle Mitingler rafa kalktı
Özgür Özel'den sürpriz hamle! Mitingler rafa kalktı
12:22
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 14:35:33. #7.13#
SON DAKİKA: Mustafa Kaya'dan Atlara Eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.