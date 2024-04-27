Mustafa Kemal Atatürk'ün Fotoğrafları ve Eşyalarını İçeren Sergi Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mustafa Kemal Atatürk'ün Fotoğrafları ve Eşyalarını İçeren Sergi Açıldı

Mustafa Kemal Atatürk\'ün Fotoğrafları ve Eşyalarını İçeren Sergi Açıldı

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Ankara'da açılan 'Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk' sergisinde, Atatürk'ün daha önce kamuoyuyla paylaşılmayan fotoğrafları ve kişisel eşyaları ile döneme ilişkin belgeler yer alıyor. Sergide, 457 parça eser bulunurken, Atatürk'ün az bilinen 250 fotoğrafı ve birçok kişisel obje sergileniyor. Sergi, 18 Ağustos tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

27.04.2024 14:03
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Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla hazırlanan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün daha önce kamuoyuyla paylaşılmayan fotoğrafları ve kişisel eşyaları ile döneme ilişkin belgeleri içeren "Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk" sergisi, Ankara'da açıldı.

Humanis'in organizasyonuyla Cermodern'de açılan sergide, 7 yıllık hazırlık sonucu bir araya getirilen 457 parça eser bulunuyor.

Sergide, Atatürk'ün yerli ve yabancı fotoğrafçılarca çekilmiş az bilinen yaklaşık 250 fotoğrafının yanı sıra, annesi Zübeyde Hanım'ın kendisine yazdığı mektuptan cumhuriyetin ilk heykelcilerinden Kenan Ali Yontuç'un yaptığı Atatürk Maskı'na, kol düğmelerinden kravat iğnelerine, makam aracında kullanılan cumhurbaşkanlığı forsundan kurmaylık ve cumhurbaşkanlığı döneminde kullandığı kartvizitlere, emeklilik belgesinden sağlık raporlarına kadar çok sayıda kişisel obje ile belge yer alıyor.

"Az bilinen fotoğrafları da sergiye koyduk"

Proje Direktörü Fahri Özdemir basın mensuplarına yaptığı açıklamada, serginin 7 yıl önce hazırlıklarına başlandığını kapsamlı bir çalışma olduğunu söyledi.

Serginin 457 eserden oluştuğunu bildiren Özdemir, "Yaklaşık 250 civarında fotoğraf var. Bu fotoğrafların da yüzde 80'i ilk defa görücüye çıkan fotoğraflar. Az bilinen fotoğrafları da sergiye koyduk. 1907'den başlayıp Atatürk'ün öldüğü 1938'e kadarki bütün süreci Atatürk ve cumhuriyetin kurulma süreci üzerinden izleyiciye sunuyoruz." dedi.

Sergide Atatürk'e ait çok sayıda özel eşyanın da bulunduğunu kaydeden Özdemir, 100'ün üzerinde dönemsel belge, mektup, yazışma, telgraf ve sanat eserlerinin ziyaretçileri tarihsel bir yolculuğa çıkartacağını belirtti.

Humanis CEO'su Yunus Sancak ise son yıllarda yapılan yüzlerce bilimsel çalışmanın sanatın iyileştirici bir gücü olduğunu gösterdiğini belirterek, şunlar söyledi:

"Dünya Sağlık Örgütü de bu çalışmaları düzenledi ve Avrupa ülkelerini sanata teşvik etmeleri için tavsiyelerde bulundu. Humanis olarak sanatın sağlığa pozitif etkisine inanıyor ve bu yüzden bu sergiyi gerçekleştiriyoruz. Atatürk'ün liderlik dönemindeki vizyonu ve kararlılığını gösteren eserleri sizlerle paylaşmak, bizim için büyük bir onur kaynağıdır."

Sergi, 18 Ağustos tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Mustafa Kemal Atatürk'ün Fotoğrafları ve Eşyalarını İçeren Sergi Açıldı - Son Dakika

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