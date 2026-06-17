Mustafa Kutlu ile Hikaye Buluşması - Son Dakika
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Mustafa Kutlu ile Hikaye Buluşması

Mustafa Kutlu ile Hikaye Buluşması
17.06.2026 12:07
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Mustafa Kutlu, Başakşehir'de öğrencilerle buluşarak hikaye yazarlığı üzerine sohbet etti.

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen Mustafa Kutlu Liseler Arası Hikaye Yarışması kapsamında öğrenciler, Türk edebiyatının yaşayan önemli isimlerinden Mustafa Kutlu ile bir araya geldi. Yazdıkları hikayelerle yarışmaya katılan öğrenciler, eserlerinden ilham aldıkları yazarla buluşmanın heyecanını yaşarken, yarışmada seçilen hikayeler de "Yoldan Geçenler" adıyla kitaplaştırıldı.

Başakşehir Şehir Sanat Salonu'nda gerçekleştirilen programda öğrenciler, öğretmenler ve eğitim yöneticileri Mustafa Kutlu ile buluştu. Türk hikayeciliğinin önemli temsilcilerinden olan, "Uzun Hikaye", "Yoksulluk İçimizde" ve "Mavi Kuş" gibi eserleriyle tanınan Mustafa Kutlu, öğrencilerle sohbet ederek edebiyat ve hikaye yazarlığı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Programda konuşan Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun, Mustafa Kutlu'nun yalnızca bir yazar değil, gençler için önemli bir değer olduğunu belirterek, "Mustafa Kutlu Anadolu'nun ruhunu satırlara döken büyük bir hikayecidir. Başakşehir'imizin sakinidir ve bizler için, gençlerimiz için yaşayan bir medeniyet abidesidir. 30 okuldan 115 öğrenci bu yarışmaya katıldı. Biz vefamızı göstermek adına bu yarışmayı düzenledik. Bu 115 eserden 35 tanesi kitaplaştırıldı ve bugün öğrencilerimiz hem kitaplarıyla hem de Mustafa Kutlu ile buluştu" dedi. Coşkun, kitap için seçilen "Yoldan Geçenler" isminin de özel bir anlam taşıdığını belirterek, "Bizim medeniyetimizde yol çok önemlidir. Yol medeniyettir. Mustafa Kutlu'nun açtığı o irfan yolundan öğrencilerimizin geçmesi için bu yolu açtık" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mustafa Kutlu ise, "Ben Başakşehir'de oturuyorum. Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öğrencilerle ve idarecilerle planladığı bu programdan çok duygulandım. Bu güzel bir şey. İnşallah bu çerçevede hikaye yazmaya başlayan gençlere güzel bir örnek olmuş olur. Umarım ileride çok başarılı olurlar. Hepsini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Program boyunca öğrenciler Mustafa Kutlu ile sohbet etme ve hatıra fotoğrafı çektirme fırsatı bulurken, gençlerin kaleme aldığı hikayelerden oluşan "Yoldan Geçenler" kitabı da katılımcıların beğenisine sunuldu. Edebiyatla gençleri buluşturmayı amaçlayan program, öğrencilerin yazarla gerçekleştirdiği samimi sohbetlerin ardından sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Başakşehir, Edebiyat, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mustafa Kutlu ile Hikaye Buluşması - Son Dakika

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