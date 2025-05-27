Müzecilikte Yeni Yaklaşımlar: Çalıştay Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda, müze yöneticileri ile bu alanda çalışan akademisyenlerin katıldığı "Topluluk Temelli Envanterleme: Yaşayan Miras ve Müzeler Kapasite Geliştirme Çalıştayı" başladı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) himayesinde faaliyet gösteren Güneydoğu Avrupa Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Bölgesel Merkezi, Geleneksel Sanatlar Derneği ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğinde düzenlenen çalıştay, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Çalıştayın açılış programında konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Emir Erkmen, Türkiye'nin yakın dönemde müzecilik alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

"Yaşayan miras ve yaşayan müze" kavramına önem verdiklerinin altını çizen Erkmen, Türkiye'deki somut olmayan kültürel miras müzelerine işaret ederek, müzelerin geliştirilmesi noktasında her türlü desteği vereceklerini dile getirdi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz da geçen hafta UNESCO toplantısına katıldığını ve son yıllarda kurumlar arasında ilişkinin ne kadar önemli olduğunu anlatan konuşmalar dinlediklerini belirtti.

Başkanlık olarak geçen yıllarda, kültürel varlıkların korunması ve kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesine yönelik bilgilendirme amaçlı "Karagöz-Kültürel Miras Yüzsüz Deli Hırsız" adlı gölge oyununu sahneye koyduklarını anlatan Boz, bu oyunun etkili olduğunu söyledi.

Zeynep Boz, "Her zaman ortaya koyacağımız iyi işlerimizde kendi öz kültürümüzden kopmadan, kucaklayıcı yaklaşımımızı hiçbir zaman elden bırakmadan çalışıyoruz. Somut olmayan kültürel mirasa sahip çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, YTB Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanı Zülgaip Akkuş da birer konuşma yaptı.

Müzeciler hem pratik hem teorik eğitim alacak

Konuşmaların ardından, Bakanlığa bağlı ve özel müzelerin yöneticileri ile müzecilik alanında çalışan akademisyenler "Topluluk Temelli Envanterleme: Yaşayan Miras ve Müzeler Kapasite Geliştirme Çalıştayı"na katıldı.

Çalıştay kapsamında 45 katılımcı, Güneydoğu Avrupa Bölgesel Merkezinden gelen iki eğitmenin rehberliğinde 3 gün sürecek kapsamlı eğitim programında yer alacak.

Katılımcılar, topluluk temelli envanter süreçleri, müzecilikte yeni yaklaşımlar, iyi koruma uygulamalarından örnekler ve müzelerin kültürel mirasın kuşaklar arası aktarımındaki rolü gibi başlıklarda bilgi edinecek.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları verilecek.

Ayrıca çalıştay süresince düzenlenecek alan gezileriyle katılımcılar, yerel müzeler ve somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarıyla doğrudan temas kurarak, mirası yerinde deneyimleme fırsatı bulacak.