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Müzik tarihle 'Kanlıdivane'de buluştu

Türkiye'nin önemli ören yerlerinden Mersin'de bulunan Kanlıdivane Antik Kenti'nde Devlet Opera ve Balesi tarafından verilen konser büyük ilgi gördü

10 yıl aradan sonra ilk defa yapılan konseri vatandaşlar keyifle takip ederek güneşin batışını izledi

MERSİN - Türkiye'nin önemli ören yerlerinden Mersin'de bulunan Kanlıdivane'de Devlet Opera ve Balesi tarafından verilen konser büyük ilgi gördü. Obruğun çevresinde bulunan antik kentte yerlerini alan vatandaşlar, 10 yıl aradan sonra düzenlenen konserle gün batımını izledi.

Devlet Opera ve Balesi tarafından Mersin'in Erdemli ilçesi sınırlarında yer alan ören yerlerinden Kanlidivane'de 'Antik Kentin Ezgisi' ismiyle konser düzenlendi. Naci Özgüç'ün orkestra şefliğini, Anıl Aydın'ın koro şefliğini yaptığı konser de bir birinden güzel 12 ayrı eser izleyenlere keyif verdi. Yaklaşık 1,5 saat süren konseri izleyen vatandaşlar, 10 yıl aradan sonra ilk defa yapıldığını ve çok beğendiklerini söyledi.Konser gün batımı ile birlikte sona erdi.

Müzik ve tarih buluştu

Devlet Opera ve Balesi tarafından konser gerçekleştirildiğini belirte Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'da kentte bir çok antik kent ve tescilli yapı bulunduğunu Kanlıdivane'nin de içlerinde en önemlilerinden birisi olduğunu ifade etti.

Müzikle tarihin bugün buluştuğunu aktaran Vali Pehlivan," Kanlıdivane'nin yerleşimi Milattan Önce 3'üncü yüzyıla kadar dayanıyor. Milattan Sonra 7'inci yüzyıla kadar devam devam etmiş. İsmini buradaki taşların kızılından aldığı söylenir. Burada büyük bir obruk var. Obruğun derinliği 50 metre, uzunluğu 142 metre genişliği 95 metre, toplamda da 12 bin metre kare bir alan sahip" dedi.

Mersin'e kültür ve turizm amaçlı yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin geldiğine dikkat çeken Pehlivan, ilerleyen süreçte çok daha fazla ziyaretçi ağırlamayı beklediklerini kaydetti.