Müzikle Moral: Depremzedelere Bağlama Kursu

Hatay'da sınıf öğretmeni Halil Bulut, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kadınlara moral bulmaları için gönüllü bağlama kursu veriyor.

Görev yaptığı Karabük'te uzun yıllar verdiği ücretsiz eğitimlerde öğrencileri bağlamayla tanıştıran 49 yaşındaki Bulut, depremlerden etkilenenlere destek olmak için geçen yıl kendi isteğiyle Hatay'a tayin oldu.

Merkez Antakya ilçesindeki Küçükdalyan Mahmut Yarım İlkokulu'na atanan Bulut, afetzede kadınlara müzikle katkı sunmak amacıyla kolları sıvadı.

Bulut, 3 ay önce Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde belediyeye ait kafede haftada bir gün kurs vermeye başladı.

Kursa katılan 56 kadın, hem bağlama öğreniyor hem de sosyalleşerek depremlerin olumsuz etkilerinden uzaklaşıyor.

"Yaşanan travmalardan sonra yapabileceğim en iyi şey buydu"

Sınıf öğretmeni Halil Bulut, AA muhabirine, afetzedelere yapacağı en anlamlı katkının müzik olduğunu düşündüğünü söyledi.

Müziğin iyileştirici gücünden yararlandığını dile getiren Bulut, "Deprem nedeniyle yaşanan travmalardan sonra yapabileceğim en iyi şey buydu. Bir insanın derdine ya da yarasına merhem olabilmişsem ne mutlu bana. Bağlama kursu, kadınlarımıza ilaç gibi geliyor ve onlara mutlu olmaları için yeni bir kanal açıyor." dedi.

Bulut, gelecek yıl depremzede ilkokul öğrencilerine yönelik de kurs açmayı planladığını anlattı.

Müzikle hayata tutundular

Kursiyerlerden 61 yaşındaki Vehide Yarıkkaya, çocukluğundan itibaren bağlama çalmak istediğini ancak fırsat bulamadığını belirterek, "Halil hocanın Karabük'ten buraya gelip bize nota ve bağlamayı öğretmesi büyük moral oldu." diye konuştu.

Dört çocuk annesi 36 yaşındaki Sevcan İskenderun da kursun hayatında önemli değişiklikler sağladığını vurgulayarak, "Çocukluğumdan beri çalmayı, öğrenmeyi çok istiyordum. Halil hocamın sayesinde bağlama çalmayı öğrendim. Öğrendiklerimi çocuklarıma da aktarmayı istiyorum. İleriki zamanlar için çok büyük hayallerim, planlarım var." ifadelerini kullandı.

52 yaşındaki Müzeyyen Nazik de deprem sonrası yaşadığı zorlu sürecin ardından bağlama çalma tutkusuyla hayata tutunduğunu söyledi.

51 yaşındaki Vedia İşyar ise bağlama çalmanın huzur verdiğini kaydetti.