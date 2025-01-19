Naci Barışan\'ın Kuş Evleri

Kültür Sanat

Ressam Naci Barışan, 4 yıl önce Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde arkadaşını beklerken soğuktan donup ölen bir kuştan etkilenerek, kamu alanları için bugüne kadar ahşap ve işlemeli 1000 kuş evi yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Türk İslam Sanatları Daire Başkanlığı Kültür Sanat Koordinatörü olan ressam Naci Barışan, 4 yıl önce Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ziyaret için gittiğinde bir kuşun donarak öldüğünü gördü.

Bu olaydan çok etkilenerek kuş evleri yapmaya başlayan Barışan, bugüne kadar yaptığı kuş evlerini hastane, huzurevi, park, cezaevi ve camilere astı. Barışan, aynı zamanda kurucusu olduğu "Merhamet Mektebi" ile insanlara kuş evi yapmayı öğretiyor.

Barışan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuş evlerinin estetik ve zarif olması için çaba sergilediğini, çalışmanın tutkusu haline geldiğini söyledi.

Kuş evlerini hem göze hem gönle hitap etmesi için Osmanlı ve Anadolu motifleriyle işlediğini belirten Barışan, geçmiş dönemin sembolik değerleri, derin anlatımları ve felsefik arka planları olduğundan, evleri rastgele motiflerle yapmamaya gayret gösterdiğini ifade etti.

Kuş evini kendi imkanlarıyla yaptığını dile getiren Barışan, "İnsanların oturduğu, huzur aradığı yerlere, bu kuş evlerini asmak gayreti içerisindeyim. İstiyorum ki, insanlarda küçük bir tebessüm, tefekkür, merhamet, iyilik ve güzellik algısı oluşsun. Hamdolsun başarılı olduğumu düşünüyorum. Ama daha çok yolum var." diye konuştu.

"Niyetim 1 milyon kuş evi yapmak"

Barışan, ömrünün sonuna kadar kuş evi yapmak istediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Niyetim 1 milyon kuş evi yapmak. Bunu dünyanın farklı ülkelerine göndermek istiyorum. En son uluslararası ilahiyat öğrencileriyle çalışmamız oldu. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen gençlerle kuş evleri çalıştık. O kuş evleri farklı ülkelere dağıldı. Süre içerisinde bu gençleri kültür elçisi yapmak istiyorum. İnancım şudur ki, kötülük nasıl kendine yer buluyorsa, iyilik de merhamet de öğretilebilir."

Hiçbir maddi ve manevi menfaat beklemeden çalışarak, bir kuş evi için 3 ila 4 saat uğraştığını vurgulayan Barışan, "Önce bir boyama işlemi gerçekleşiyor. Kuruduktan sonra motiflere geçiyoruz. Motiflerden sonra da boyaların akmaması için vernik atıyoruz." dedi.

Tokat'ta öğrencilerle kuş evi yaptı

Kendi kurduğu "Merhamet Mektebi"ndeki çalışmalara ilişkin de bilgi veren Barışan, şunları kaydetti:

"Bunu bir atölye kapsamında yapıyoruz. Çocuklara ve gençlere önce merhameti, ardından kuş evi yapım sürecini anlatıyoruz. Beraber kuş evleri yapıp çeşitli lokasyonlara asıyoruz. En son Tokat Müftülüğü ile güzel bir organizasyon neticesinde 250, 300 öğrenciyle kuş evi yaptık. Sonraki hafta Sinop'ta cezaevinde bulunan mahkumlara, Sevgi Evlerinde bulunan kardeşlerimize bu eğitimi vereceğiz."

Barışan, farklı meslek gruplarından, farklı inançlardan insanlarla bir araya gelip ortak noktada buluşmanın kendisini çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.