Namık Kemal Evi'ni 8 Bin Ziyaretçi Gezdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Namık Kemal Evi'ni 8 Bin Ziyaretçi Gezdi

Namık Kemal Evi\'ni 8 Bin Ziyaretçi Gezdi

Tekirdağ'daki Namık Kemal Evi, 2022'de 8 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

03.01.2025 12:19
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Tekirdağ'da, Türk Edebiyatı'nın "Vatan şairi" Namık Kemal'in eserleri ile vatandaşların evlerinden getirdiği tarihi ve kültürel eşyaların sergilendiği Namık Kemal Evi'ni geçen yıl yerli ve yabancı 8 bin kişi gezdi.

Osmanlı mimarisiyle 19. yüzyılda yapılan Namık Kemal Evi, Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Belediyesi, Namık Kemal Derneği, kamu ve sivil toplum kuruluşları, okullar, öğretmenler ve öğrencilerin desteğiyle restore edildi.

Restorasyonun ardından 1993'te ziyarete açılan evde, "Vatan şairi"nin eserleri, arşivi, kitapları, fotoğrafları ve çıkarmış olduğu gazetelerin yanı sıra vatandaşların evlerinden getirdiği tarihi ve kültürel eşyalar da yer alıyor.

Namık Kemal Evi, geçen yıl Çin, Japonya, Güney Kore ve Tayvan'ın yanı sıra Avrupa ülkeleri ile farklı şehirlerden binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Namık Kemal Derneği Başkanı ve Namık Kemal Evi Sorumlusu Sezai Kurt, AA muhabirine, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Namık Kemal Evi'nin kentin simgelerinden birisi olduğunu söyledi.

Geçen yılın Namık Kemal Evi için dolu dolu geçtiğini ifade eden Kurt, " Türkiye'de 10'un üzerinde yazar ve şair evi var. İnanıyorum ki bu yazar ve şair evleri arasında Namık Kemal Evi'nin ilk sıralarda, hatta birinci sırada yer aldığını rahatlıkla ama rahatlıkla söyleyebilirim. Niye bunu bu şekil söylüyoruz? Diğer yazar ve şair evleri sadece bir müze olarak kullanılırken burası kültür evi olarak kullanılıyor. Kütüphanesiyle, yayınlarıyla, kitaplarıyla, gazeteleriyle, dergileriyle öğrencilerin faydalandığı bir yer." dedi.

Kurt, Namık Kemal'in Tekirdağ'ın önemli değeri olduğunu ve adının kentte yaşatıldığını dile getirdi.

Her sene çok sayıda ziyaretçinin evi ziyaret ettiğini belirten Kurt, "Bu sene ilk defa Çin'den, Güney Kore'den misafirlerimiz geldi. Bunun yanında bir de Tayvan'da yaşayan Tekirdağlı bir kardeşimizim Tayvan'dan Türkiye'ye ve özellikle Tekirdağ'a getirdiği gruplar oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Namık Kemal Evi'ni 8 Bin Ziyaretçi Gezdi - Son Dakika

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