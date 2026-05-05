Nasreddin Hoca\'nın evi restorasyon sonrası ziyaretçilerini ağırlıyor

05.05.2026 10:17  Güncelleme: 10:18
Eskişehir'de Sivrihisar Belediyesi tarafından restore edilen Nasreddin Hoca'nın evi, yeni haliyle ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde, Hortu ile Akşehir çevresinde yaşamış olan Nasreddin Hoca'nın evi, Sivrihisar ilçesinde bulunuyor. İlçenin önemli turistik mekanlarından birisi olan ev, geçtiğimiz aylarda Sivrihisar Belediyesi tarafından restore edilmeye başlandı. Restorasyon çalışmaları devam ederken, tarihi evin son hali görenlerin beğenisini topladı. Nasreddin Hoca'nın evi, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor.

"6 ay önce burası bakımsız, atıl bir haldeydi"

Nasreddin Hoca evinde rehberlik yapan Havva Aydın, restorasyon çalışmalarıyla ilgili olarak, "1208 yılında hocamızın doğduğu, yaşadığı ev 14 yıl önce köylülerden ve tarihçilerden yardım alınarak Kültür Bakanlığı tarafından restorasyondan geçiyor. Ancak yakın zamana kadar burası bakımsız, atıl bir haldeydi. Şu anda Sivrihisar Belediyemiz bakım onarımını üstlendi, daha da bakım onarımı devam etmektedir. Belediyemize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Sivrihisar'da hocalık, kadılık, vaizlik, müderrislik yapıyor"

Tarihi ev ve Nasreddin Hoca hakkında da bilgi paylaşan Aydın, şunları söyledi:

"İki kısım olan evin bir kısmı Nasreddin Hoca'nın doğduğu, yaşadığı yer, diğer kısmı da misafir ağırladığı, derslik olan yer. Nasreddin Hocamızın babası köyümüzde imamlık yapıyor. Köyümüzün önceki adı Hortu, Nasreddin Hocamızdan sonra Nasreddin Hoca Köyü olarak değişiyor. Nasreddin Hocamız, Sivrihisar'da hocalık, kadılık, vaizlik, müderrislik yapıyor. İki kızı, bir oğlu var; kızlarını orada evlendiriyor. Uzun yıllar kaldığı yer Sivrihisar. Hatta mezarının Akşehir'de olduğunu biliyoruz, fakat mezar taşı, 800 yıllık Ulu Camimizin belediye kazısında bulunuyor. İlk olarak oğlu Ömer'e ait olduğu düşünülüyor, sonrasında hocamıza ait olduğu biliniyor ve Mehmet Mahur Tulum hoca tarafından okunuyor. Taş sanduka şu anda belediyemizde muhafaza ediliyor. Kızı Fatma Hatun'un 2003 yılında Seydiler Hamamı'nın kazısında mezarı ve mezar taşı da bulunuyor. O da Sivrihisar'ımızda."

"Tüm vatandaşlarımızı Nasreddin Hoca Doğum Şenlikleri'ne bekliyoruz"

Havva Aydın, "Her yıl köyümüzde haziranın son haftası, temmuzun ilk haftası olmak üzere Nasreddin Hoca Doğum Şenlikleri festivallerimiz oluyor. Festivalimize ilk gün köyümüzde göle maya çalarak başlıyoruz. Sonrasında Sivrihisar'ımızda, belediyemizde sabahlı akşamlı dolu dolu misafirlerimizi de bekleyeceğimiz çok güzel şenliğimiz bulunmaktadır. Tüm misafirlerimizi bu seneki festivalimize, şenliklerimize de bekleriz" diye konuştu.

"Güzel, bakımlı, çok beğendim"

Evi ziyaret eden turist Emirhan Kayhan ise "Polatlı'dan Nasreddin Hoca'nın evini görmeye geldim, çok beğendim. Buradakilere teşekkür ederim" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

