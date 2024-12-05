Nasrettin Hoca: Kadim Medeniyetler Vizyona Girdi

Kültür Sanat

"Nasreddin Hoca" müthiş bir macerayla vizyonda

İSTANBUL - Güldüren ama düşündüren hikayeleriyle tanınan Nasrettin Hoca'nın yeni sinema filmi "Kadim Medeniyetler" İstanbul'da düzenlenen gala programının ardından vizyona girdi.

"Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu" serisinin üçüncü filmi olan "Kadim Medeniyetler", yenilenmiş görselleri ve heyecan verici hikayesiyle sinemalarda. Kadim Medeniyetler filmi serinin önceki yapımlarını sevenler için görsel bir şölen sunuyor. Karakterler, üç boyutlu animasyon ve görsel efektlerle daha gerçekçi ve detaylı hale getirilmiş. Ancak Nasrettin Hoca'nın eğlenceli ruhu ve maceracı kişiliği aynı şekilde korunmuş.

Yapımcı Nurullah Yenihan, serinin yeniliklerini şu sözlerle dile getirdi:

"Nasrettin Hoca gibi bir karakteri sinema filmiyle çocuklarla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Serinin birinci ve ikinci filminde güzel dönüşler sağlandı. Üçüncü filmde yeniliklerimizle geldik. Görüntü kalitesini daha yukarıya çektik. Espri anlayışı yine devam ediyor ve çocuklar Nasrettin Hoca'yı izlerken mizahla buluşuyorlar. Kadim medeniyetler derken de geçmişte bizim coğrafyamızda yaşamış medeniyetleri örnek alarak yaptık bu filmimizi."

Filmde Nasrettin Hoca ve genç dostları, tarih öncesi bir medeniyetin sırlarını keşfetmek için macera dolu bir yolculuğa çıkıyor. Bu hikaye, izleyicilere geçmişin kayıp teknolojileriyle tanışma fırsatı sunarken, adalet ve dostluk gibi evrensel değerlerin önemini hatırlatıyor. Genç Prens Balcan'ın hikayeye kattığı enerji ise hem çocukları hem de yetişkinleri ekrana bağlıyor"

Çocuklar Filmi Çok Sevdi

Filmi izleyen çocuklar, Nasreddin Hoca'nın maceralarına büyük bir heyecanla eşlik etti. Hem görsel yenilikler hem de eğlenceli hikaye, küçük izleyicilerden tam not aldı. Abdullah Yakup Güngör, filmi izledikten sonra duygularını şöyle ifade etti: "Nasrettin Hoca'yı çok beğenerek izliyorum. Arkadaşlarımı da bu filmi izlemeye davet ediyorum"

Elif Sare Aydın ise filmi çok eğlenceli bulduğunu belirterek, "Filmi çok beğendim, arkadaşlarımı da mutlaka izlemeye davet ediyorum," dedi. Çocuklar, filmde sadece macera değil, mizahla da buluştuklarını dile getirirken, özellikle Nasreddin Hoca'nın zekası ve esprileri onların kahkahalarla gülmesine neden oldu.

Ailelerden Tam Not

Aileler de en az çocukları kadar filmi beğendiklerini ifade ediyor. Merve Kani, "Ben de bir eğitimciyim. Hepimiz Nasrettin Hoca'nın hikayeleriyle büyüdük. Şimdi de çocuklarımızın bu değerlerle büyümesi hepimiz için çok önemli. Bütün velilerin de öğrencilerin de gelip bu filmi izlemelerini tavsiye ediyorum," dedi.

Milli ve manevi değerlere değinen Ahmet Faruk Koyuncu ise, "Çocuklarımız geleceğimizin teminatı. Özellikle milli ve manevi değerlerimize bağlı eserler çok önemli. Tüm aileleri çocuklarıyla birlikte bu tür filmleri izlemeye davet ediyorum" dedi.