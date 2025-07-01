Nasuhpaşa Külliyesi Yeniden Açıldı

Aydın'ın tarihi ve kültürel zenginliklerinden biri olan 18. yüzyıl yapısı Nasuhpaşa Külliyesi, restorasyon çalışmalarının ardından ibadet ve ziyarete açıldı.

Osmanoğlu Nasuh Paşa tarafından 1708'de inşa ettirilen han, hamam, medrese, mescit ve şadırvandan oluşan Nasuhpaşa Külliyesi'nin restorasyonu Aydın Valiliği ve Vakıflar Aydın Bölge Müdürlüğünce yapıldı.

Restorasyon çalışmaları kapsamında külliyenin mescidi, çatı, sıva, boya ve ahşap işçilikleri aslına uygun şekilde yenilendi.

Külliyenin ve içerisinde verilecek Kur'an kursunun açılış töreninde konuşan Aydın Valisi Yakup Canbolat, yapının sadece mimarisinin değil aynı zamanda taşıdığı manevi değerlerin de şehrin simgelerinden olduğunu söyledi.

Tarihi mekanın yeniden hizmete girmesinin geçmiş bağlarının kuvvetlendirmeye köprü, değerleri yaşatmak ve geleceğe daha güçlü adımlarla yürümeye vesile olacağını aktaran Canpolat, "Aynı zamanda bugün açılışını gerçekleştireceğimiz yaz Kur'an kursu ile de çocuklarımızın ve gençlerimizin dini değerlerle buluşmasına manevi yönden gelişmelerine katkı sağlayacak." dedi.

Vakıflar Aydın Bölge Müdürü Mücahid Vural ise külliyenin çeşitli kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapabilecek şekilde yenilendiğini ifade etti.

İl Müftüsü Hasan Güneş de önemli bir hizmete imza atıldığını belirterek, külliyede 4-6 yaş grubuna Kur'an kursu eğitiminin verileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu.

Törene Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Efeler Kaymakamı İlker Arıkan, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ve MHP İl Başkanı Haluk Alıcık da katıldı.