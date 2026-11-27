Sinop'ta yaşayan 56 yaşındaki Neşe Alkan, yıllar boyunca biriktirdiği yaklaşık 1000 kitaplık kişisel kütüphanesiyle dikkat çekiyor. Kitap okumayı hayatının vazgeçilmezleri arasında gören Alkan, daha önce sahip olduğu yüzlerce ansiklopediyi de halk kütüphanesine bağışladı. Alkan, ilerleyen dönemde kitaplarını bir okulun kütüphanesini oluşturmak amacıyla bağışlamak istediğini söyledi.

Sinop'ta yaşayan 56 yaşındaki Neşe Alkan, kitap sevgisini yıllar içinde büyük bir kitap koleksiyonuna dönüştürdü. Kitap okumaya çocukluk yıllarında başlayan Alkan, bugün yaklaşık 1000 kitaptan oluşan kişisel kütüphanesinde farklı türlerde eserleri bir araya getirdi.

Alkan, kitap okumayı sadece bir hobi olarak görmediğini belirterek, kitapların kendisini farklı dünyalara götürdüğünü, sakinleştirdiğini ve huzur verdiğini ifade etti. Koleksiyonundaki kitapların yaklaşık dörtte üçünü okuduğunu söyleyen Alkan, fırsat buldukça okumayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Çocuk kitaplarıyla okumaya ilkokul yıllarında başladığını anlatan Alkan, zaman içinde gençlik kitapları ve değişik türlerdeki eserlerle kitaplığını genişletti. Alkan, geçmişte yaklaşık 500 ciltlik bir ansiklopedi koleksiyonuna sahip olduğunu da belirterek, bu eserleri sonradan Doktor Rıza Nur Halk Kütüphanesi'ne bağışladığını söyledi. Ansiklopedilerin yerini zamanla yeni kitapların aldığını kaydetti.

Kitaplarını bir okul kütüphanesine bağışlamak istiyor

Kitap sevgisini gelecek nesillere aktarmak isteyen Neşe Alkan, elindeki kitap koleksiyonunu ilerleyen dönemde bağışlamayı düşündüğünü belirtti. Alkan, kitaplarını bir okulun kütüphanesini oluşturmak amacıyla bağışlamak istediğini ifade ederek, kitapların daha fazla insanla buluşmasını arzuladığını söyledi.