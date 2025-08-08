Neşet Ertaş Festivali Kırşehir'de Başladı - Son Dakika
Kültür Sanat

Neşet Ertaş Festivali Kırşehir'de Başladı

Neşet Ertaş Festivali Kırşehir\'de Başladı
08.08.2025 20:09
Kırşehir'de düzenlenen 'Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali' 8-10 Ağustos tarihlerinde devam ediyor.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ve sponsorların katkılarıyla bu yıl ilki düzenlenen 8-9-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 'Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali', Kırşehir'de başladı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programa Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dr. Serkan Emir Erkmen, Kırşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Dağıstan, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, Ertaş ailesi ve vatandaşlar katıldı. Festivalin açılış programında Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş ile yakın dostu sanatçı-yazar Bayram Bilge Tokel, Neşet Ertaş'ın kültürel mirasına dair konuşmalar yaptı. Kırşehir'de üç gün sürecek olan festivalin ilk etkinliği, Neşet Ertaş'a ait özel fotoğraf ve resimlerin yer aldığı serginin açılışıyla başladı. Serginin ardından Kırşehir protokolü, akademisyenler ve davetliler salon programına geçti. Programın açılışında konuşan Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, "Babamız, maalesef yaşarken hak ettiği kıymeti her zaman göremedi. Bazı çevrelerde ismi özellikle anılmaz, adeta görmezden gelinirdi. Takdir beklemedik ama aşağılanmak da istemedik. Zaman zaman gözümüzün içine baka baka sömürülen sanatçılar arasında yer aldı. Yine de küsmedi, kin tutmadı. Hep üretmeye devam etti" dedi.

'YAŞLILARIMIZDAN İLHAM ALMAK GEREKİR'

Sözlerini sürdüren Hüseyin Ertaş, "Bir örnek vermek gerekirse, dedemiz için yaptırdığı, içinde hiç yaşamadığı evin maketi, haber bile verilmeden "sermayeyi korumak için kalkan" diye sunuldu. Oysa babam yaşarken kimsenin reklamını yapmadı. 'Hizmet yapılacaksa, samimiyetle yapılsın' derdi. Devlet eliyle, bakanlıkla, belediyeyle. Ama kişisel çıkarlarla değil. Hele ki bu hizmet, Kırşehir gibi onun doğup büyüdüğü topraklarda yapılıyorsa, buna kimse itiraz edemez. Babamın ısrarla vurguladığı birkaç noktaya da burada tekrar değinmek isterim. 'Taşıma suyla değirmen dönmez' derdi. Yani bu kültürü yaşatmak için sadece geçmişe yaslanmak yetmez; gençlerimizi desteklemek, yaşayan değerlerimize sahip çıkmak, yaşlılarımızdan ilham almak gerekir" ifadelerini kullandı.

BAYRAM BİLGE TOKEL: NEŞET ERTAŞ, ANADOLU'NUN GÖNÜL COĞRAFYASIDIR

Neşet Ertaş'ın yakın dostu olarak bilinen sanatçı-yazar Bayram Bilge Tokel ise, "Neşet Ertaş hakkında konuşmak hem çok kolay, hem de çok zor. Çünkü onu yıllarca sadece sahnede değil, hayatın her anında tanıma fırsatı bulmuş biri olarak biliyorum ki, Neşet Ertaş yaklaştıkça küçülen değil, büyüyen bir insandı. Onunla geçirilen her vakit, insanı daha da hayran bırakan bir derinlikteydi. Pek çok sanatçı vardır; uzaktan bakınca büyük görünür, ama yaklaştığınızda büyüsü kaybolur. Kusurları, zayıflıkları ortaya çıkar. Neşet Ertaş öyle değildi. O, yaklaştıkça gönüllerde büyüyen, insanlığıyla hayranlık uyandıran gerçek bir Anadolu bilgesiydi. Sanatındaki ustalık herkesçe malumdur. Ama asıl büyük olan yönü, onun insanlığıydı" dedi.

'POPÜLER OLMAK İÇİN DEĞİL, HALKINA HİZMET İÇİN ÇALDI, SÖYLEDİ'

Neşet Ertaş'ın mahcup bir tevazu içinde yaşadığını aktaran Tokel, "Popüler olmak için değil, halkına hizmet için çaldı söyledi. Kendi deyimiyle: "Halktan aldım, halka verdim." Rahmetli Neşet Ertaş'ın pek çok yönüyle tanınması, bilimsel boyutlarda incelenmesi gerektiğini düşündüğümüz için bu etkinliğin sadece konserlerle değil, aynı zamanda akademik oturumlarla da desteklenmesini arzuladık. Sağ olsun kıymetli üniversite mensuplarımız da bu çağrımıza kulak verdi ve Neşet Ertaş'ın kültürel ve sanatsal yönünü derinlemesine ele aldılar. Bu nedenle de kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin yalnızca büyük salonlarda, devlet nezdinde değil; aynı zamanda yerel halkın, gençlerin, çocukların, yani bu kültürü taşıyacak kuşakların yüreğinde de yer bulması çok önemli. Çünkü bu kültür yaşarsa, Anadolu'nun ruhu da yaşayacak. Çünkü bu ruhun merkezi burasıdır, Kırşehir'dir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

