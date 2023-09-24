Neşet Ertaş okulda ders oldu, ilk dersi Belediye Başkanı verdi - Son Dakika

Neşet Ertaş okulda ders oldu, ilk dersi Belediye Başkanı verdi

Son Güncelleme: 24.09.2023 22:53

Vefatının ardından 11 yılı geçen Bozkırın tezenesi Büyük Usta Neşet Ertaş'ın ardından saygıyla anılmaya devam ediyor. Büyük Usta Neşet Ertaş, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde ders olarak okutuldu. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, öğrencilere Neşet Ertaş'ın geldiği Abdallık geleneği ve Neşet Ertaş'ın Abdallık geleneğindeki yerini ders olarak anlattı.

Kahramankazan Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesinde gerçekleşen Neşet Ertaş dersine giren Kahramankazan belediye başkanı Serhat Oğuz, ders öncesi öğrenciler, öğretmenler ve okul personeli ile yakından ilgilendi.

"HER CANI AYNI GÖRDÜĞÜ İÇİN BÜYÜK BİR İSİM OLDU"

Neşet Ertaş ile ilgili konser anısını öğrencilerle paylaşan belediye başkanı Serhat Oğuz, "Aski spor salonundan Neşet Ertaş'ın Almanya dönüşü ilk konserine gittim, sahneye girdiğinde ilk cümlesi 'Gönüllerinizin hizmetçisi ayaklarınızın turabıyım' oldu. Sahnede bir sandalyeye oturdu, sonra 'Saygısızlık olmazsa ceketimi çıkartabilir miyim' dedi. Neşet Ertaş, salondaki herkesin Allah'ın yarattığı aynı ruh olduğu için, her canı aynı gördüğü için bu denli büyük bir isim oldu" dedi.

"SAYGI, MİNNET VE ÖZLEMLE ANIYORUZ"

Kahramankazan Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesinin kurucu müdürü olduğunu ve edebiyat öğretmeni olduğunu belirten Serhat Oğuz, Öğrencilere Neşet Ertaş'ın eserlerinde yer alan mısralarının mana yükünü aktardığı ders sonrası öğrenciler memnuniyetini dile getirdi.

Serhat Oğuz "Vefatının 11nci yılında Bozkırın Tezenesi büyük usta Neşet Ertaş'ı, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Kültür Sanat Neşet Ertaş okulda ders oldu, ilk dersi Belediye Başkanı verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Neşet Ertaş okulda ders oldu, ilk dersi Belediye Başkanı verdi - Son Dakika
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