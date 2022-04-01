Nevruz Bayramı tatili için Türkiye'ye gelen İranlılar turizme doping oldu - Son Dakika

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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, ülkelerindeki 13 günlük Nevruz Bayramı tatilinde İranlı turistlerin Türkiye'yi tercih ettiğini ve Van'a günde 7 ila 8 bin kişi geldiğini belirtti.

Bağlıkaya, İran'daki Nevruz Bayramı tatili, yeni turizm sezonu ve Rize-Artvin Havalimanı'nın turizme katkısına ilişkin AA muhabirine, özellikle Van ve çevresinin İran'daki Nevruz Bayramı tatilinin başından itibaren ilgi gördüğünü söyledi.

"Nevruz dolayısıyla Van'a günde 7 ila 8 bin kişi geldi" ifadesini kullanan Bağlıkaya, otellerde yer kalmayınca turistlerin evlerde misafir edildiğini anımsattı.

Bağlıkaya, Trabzon'u ziyaret eden İranlı turist sayısının ise geçen senelere göre daha az olmasına rağmen kentte gözle görülür bir hareketlilik yaşandığını belirtti.

"Yeni turizm sezonunda belirsizlik sürüyor"

Yeni turizm sezonuyla ilgili belirsizliğin sürdüğüne işaret eden Bağlıkaya, " Rusya'dan beklenen turistin herhalde önemli kısmını Türk Hava Yolları ile taşıma gibi bir proje var. O projede sıkıntı yok gibi gözüküyor. İnşallah Türk Hava Yolları vasıtasıyla Rus turistlerin en azından bir kısmını Türkiye'ye taşımak mümkün olacak." dedi.

Savaş nedeniyle ülkelerini terk eden Ukraynalı turistlerin de dağıldıkları bölgelerden Türkiye'ye gelebileceklerini kaydeden Bağlıkaya, Avrupa pazarında da beklentilerinin İngiltere özelinde olduğunu aktardı.

Bağlıkaya, "İngiltere ve özellikle Orta Avrupa'da şu ana kadarki rezervasyonlar iyiydi. Çok ciddi bir sıkıntı, değişiklik olmazsa ki her gün bir şeyler değişiyor. Sezonu az bir kayıpla kapatmak istiyoruz ama rekor beklentimiz maalesef gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl 2021'e göre daha iyi bir sezon geçirmeyi beklediklerine değinen Bağlıkaya, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu yılki turist sayısında "rekor" hedeflerini bir sene ertelemek durumunda kaldıklarını vurguladı.

Bağlıkaya, yaşanan olaylar nedeniyle erken rezervasyon döneminin tam anlamıyla yaşanmadığına işaret ederek, şöyle dedi:

"Şu an için Arap bölgelerinde bir sıkıntı gözükmüyor. İnşallah o bölgeler olaylardan etkilenmez ama dediğim gibi rezervasyonlar hep son dakikaya kaldı. Ocak, şubat, mart aylarını kapsayan erken rezervasyon dönemi tam olarak yaşanamadı. Pandeminin tam anlamıyla bitmemesi, onun arkasından savaşın başlamasıyla ilgili bir sürü sıkıntı. Dolayısıyla hep son dakika rezervasyonlar sürecek."

Yakın zamanda açılması planlanan Rize-Artvin Havalimanı'nın da bölge turizmine katkı sağlayacağını bildiren Bağlıkaya, "Turizm ulaşım demek. Ulaşılmayan yerde turizm yapmanın imkanı yok. Açılan her havalimanı, açılan her yol, köprü, geçit, turizme faydadır. Dolayısıyla faydalı olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.