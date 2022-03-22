Nevruzun keyfini o çıkardı - Son Dakika
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Nevruzun keyfini o çıkardı

22.03.2022 02:47

Nevruzun keyfini o çıkardı Aydın'ın Nazilli ilçesinde Türkiye'nin de içinde yer aldığı geniş bir coğrafyada baharın gelişini müjdeleyen 21 Mart Nevruz Bayramı kutlamalarında etkinlik boyunca ortada dolaşarak oyun oynayan sevimli köpek kutlamalara damga vurdu.

Nevruzun keyfini o çıkardı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde Türkiye'nin de içinde yer aldığı geniş bir coğrafyada baharın gelişini müjdeleyen 21 Mart Nevruz Bayramı kutlamalarında etkinlik boyunca ortada dolaşarak oyun oynayan sevimli köpek kutlamalara damga vurdu. Görevlilerin tüm çabalarına rağmen her seferinde alana tekrar girerek ekiplerle oyun oynayan sevimli köpek ilgi odağı oldu.

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Nevruz Bayramı Kutlamaları ve 12. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivalinin açılışında program boyunca sahnede yerli ve yabanı halk oyunları ekipleri ve protokolün önünden ayrılmayan sevimli köpek ilginç anlara neden oldu. Etkinlik boyunca ekiplerin gösterilerinin plan değişikliğine de neden olan sevimli köpek çevresindekilerin kendisi ile oynadığını düşünerek hem alandan gitmediği gibi hem de gösteriler sırasında ekiplerle birlikte oyun oynaması renkli görüntülere neden oldu. Gülümseten anlara neden olan köpek, izleyici ve protokol üyelerinden de büyük ilgi gördü. Gösterilerin bir parçası halinde program bitimine kadar o kendi oyununu, ekipler de kendi oyununu oynadı.

Nevruzun keyfini o çıkardı
Nevruzun keyfini o çıkardı
Nevruzun keyfini o çıkardı

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Nevruz Bayramı, oyunlar, Nazilli, Köpek, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Nevruzun keyfini o çıkardı - Son Dakika


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