Nevşehir\'de çoban, merada ezber yaparak 6 yılda hafız oldu

Gülşehir ilçesine bağlı Gülpınar köyünde yaşayan Cebrail Gökdemir, merada küçükbaş hayvanlarını otlatırken Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip hafız oldu.

Hayvancılıkla uğraşan 43 yaşındaki Gökdemir, boş vakitlerini değerlendirmek için Kur'an-ı Kerim ezberlemeye karar verdi.

Daha sonra hayvanlarını otlatmak için çıktığı arazide Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan Gökdemir, gündüz hafızasına aldığı sayfaları akşamları da evde tekrarladı.

Gökdemir, her gün sabah namazından sonra, fırsat buldukça da diğer vakit namazlarının ardından köy camisi imam hatibi Habbab Türker'e dersini verdi.

Hafızlık sistemine göre bir cüzdeki sayfaları sırayla ezberleyen Gökdemir, her gün yaptığı tekrarlarla önceki ezberlerini de korumaya çalıştı.

Yaklaşık 6 yıllık süreçte hayvancılık ve ev işlerini de aksatmayan Gökdemir, karşılaştığı zorluklara rağmen hafızlık hedefine ulaştı.

Cebrail Gökdemir, AA muhabirine, hafızlığın çocukluktan beri içinde yaşattığı bir heves olduğunu söyledi.

Camide dinlediği vaazlardan etkilenip motive olduğunu, bu süreçte en büyük desteği ise ailesinden gördüğünü anlatan Gökdemir, yaz-kış demeden bir taraftan küçükbaş hayvanlarıyla ilgilendiğini, bir taraftan da hedefine doğru emin adımlarla yürüdüğünü dile getirdi.

"Azmedip hafızlığımı yapacağım diye kendime söz verdim"

Hafızlık icazet belgesini teslim aldığında yaşadığı mutluluğa dikkati çeken Gökdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kolay bir zaman olmadı. Hem hayvancılık hem diğer işleri yaparak çok zorlu bir süreçten geçtik ama azmin elinden hiçbir şeyin kurtulmadığına inanıyorum. Biz de elhamdülillah hafız olduk. Azmedip hafızlığımı yapacağım diye kendime söz verdim, nasip oldu. Boş vaktimde arazide yapmış olduğum ezberi aklımda tutup akşam eve vardığımda sayfaları ezberledim. Dersimi sabah namazından sonra verecek şekilde hazırladım. Her gün bir cüz ama vaktim el verdiği sürece de iki ders verirdim. Bir sabah namazından sonra bir yatsı namazından sonra. İnsanda azim olduktan sonra her şey bahane diye algıladım. Günün bereketinden yararlandım. Günüm çok bereketli geçiyordu. Böyle araya sıkıştıra sıkıştıra elhamdülillah bugünlere geldim."

Köy camisinde görevli imam hatip Habbab Türker ise Gökdemir'in hiç ara vermeden camiye gelerek ezber verme gayretini takdirle karşıladıklarını aktardı.

Hafızlığın İslam dinindeki önemine ve Gökdemir'in iş yoğunluğuna rağmen bu başarıya ulaşmasının kıymetli olduğuna işaret eden Türker, "Bu durum beni çok etkiledi. Hafızlık sürecine başlarken kendisiyle de konuştum. 'Bu senin ve insanlar için ışık olacak bir hareket olur' demiştim. Biz böyle dedikçe o daha çok azmetti. Böylelikle daha çok gayret etmeye çalıştı." diye konuştu.