Nevşehir'de Dijital Müzeler Turistlerin İlgisini Çekiyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Nevşehir'de gerçekleştirilen etkinliklerde ziyarete açılan dijital müzeler turistlerin ilgisini çekiyor.

Ülkenin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 20 şehirde gerçekleştirilen etkinliklerin 8'inci ayağı hafta sonunda Nevşehir'de başladı.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında, konser, atölye, söyleşi ve çeşitli etkinliklerin yanı sıra farklı noktalarda dijital sergiler hazırlandı.

Ürgüp ilçesindeki Kapadokya Üniversitesi yerleşkesinde bulunan tarihi mahzende "Eskizden Piksele", kent merkezindeki turizme açık tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde ise "Medeniyetlerin Mirası" dijital müzelerini festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Medeniyetlerin Mirası Dijital Müzesi'ni ziyaret edenlerden Alman turist Philipp Mueller, ilk defa geldiği Kapadokya'daki tarihi, doğal ve kültürel zenginliklere hayran kaldığını belirterek, "Kapadokya çok güzel bir yer. Burada sıcak hava balonlarıyla oluşan manzarayı izlemek bile keyifli. Kapadokya gezimiz sırasında ziyaret ettiğimiz bu müze de oldukça ilgi çekici." dedi.

Müzeyi gezen kent sakinlerinden Elif Sude Alkan ise festivalin bölgeye renk kattığını söyledi.

Daha önce de Kültür Yolu Festivali'ne katıldığını anımsatan Alkan, "Çok güzeldi. Meryem Ana Kilisesi'nde Türkiye'nin belirli şehirlerinin geçmiş hallerinin dijitalleşmiş versiyonları sergiye dönüştürülmüş. İlgi çeken detaylar var çok güzel. Sanat ve tarihin iç içe geçmesiyle bir görsel şölen oluşmuş, çok beğendim." diye konuştu.

10 Ağustos'a kadar sürecek festival kapsamında, çeşitli ülkelerden gelecek figürlü sıcak hava balonları da 7 Ağustos'ta gösteri uçuşuna başlayacak.