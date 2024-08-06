Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde Dedublüman Sahne Aldı

Kültür Sanat

Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nden Dedublüman geçti

NEVŞEHİR - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Nevşehir'de düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde sahne, sevilen müzik grubu Dedublüman'ın oldu.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Göreme Festival Alanı'nda kurulan sahnede Dedublüman hayranlarıyla buluştu. On binlerce müzikseverin katıldığı konserde Dedublüman; Yanmamışım, Yetemedim, En Dibine Kadar, Belki, Sen Bilmezsin gibi sevilen şarkılarıyla beraber Gamzedeyim, Firuze, Öyle Bir Geçer Zaman gibi başka sanatçılara ait eserleri de seslendirdi.

Konser sonunda sahnede hatıra fotoğrafı da çektiren grup; "Bu konseri yapmamıza vesile olan, emeği geçen herkese çok teşekkürler" dedi.