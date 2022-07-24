Nevşehirli girişimci dede yadigarı konağı turizme kazandırdı - Son Dakika
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Nevşehirli girişimci dede yadigarı konağı turizme kazandırdı

24.07.2022 11:45
Nevşehirli girişimci dede yadigarı konağı turizme kazandırdı

Nevşehir'de memuriyetten istifa ederek turizme yönelen Yaşar Can Demirezen, dede mirası konağı yenileyerek turizmin hizmetine sundu.

Nevşehir'de memuriyetten istifa ederek turizme yönelen Yaşar Can Demirezen, dede mirası konağı yenileyerek turizmin hizmetine sundu.

Göreme Belediyesindeki evlendirme memurluğu görevinden istifa eden Demirezen, Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde 1958 yılında yapılan dede mirası konağı turizme kazandırmak için kolları sıvadı.

Demirezen, Kapadokya Alan Başkanlığından alınan özel izin ve uzman ekibin desteğiyle başlatılan tadilatın ardından atıl durumdaki konağı 2 yıl önce bölge turizmine kazandırdı.

Demirezen, AA muhabirine, yaklaşık 6 yıl devlet memurluğu yaptığını, daha sonra işinden ayrılarak çocukluğunun geçtiği dede mirası konağı yenilediğini söyledi.

Çocukluğunda avlusunda kuzenleriyle vakit geçirdiği konağı ayağa kaldırıp tesis haline getirmek için meşakkatli süreç yaşadığını anlatan Demirezen, "Çocukluğumuzun belli dönemi burada geçti. Kuzenlerimle, kardeşlerimle beraber belirli bir dönem burada yaşadık." dedi.

"Bu sene sezon güzel geçiyor"

Demirezen, yenileme çalışmaları sırasında ustalarla çalıştığını ve onlara destek verdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Her bir odasında emeğimiz var. Yeri geldi harç kardık, yeri geldi taş taşıdık. Her odasında anımız, izimiz var. Şu anda da turizme kazandırdık. Tamamen doğal taştan mağara odalarımız var. Misafirlerimiz çok memnun olduklarını söylüyor. Erkenden gelirim, çalışan arkadaşlarımızla misafirlere kahvaltı hazırlarız. 4 kişi çalışıyoruz. Devlet memurluğunu bırakıp bu işe girmek kolay olmadı. Yaptıktan sonra Kovid-19 çıktı, her yer kapandı, sokağa çıkma yasağı başladı. 7-8 ay yapmış olduğumuz oteli açamadık. Bu sene sezon güzel geçiyor. Devletimizin turizme güzel desteği var. Onların yaptıklarından bizde faydalanıyoruz."

Üçüncü kuşak olarak dedesinin mirasını yaşatmanın gururunu yaşadığını belirten Demirezen, Kapadokya'nın ve otelin mistik havasını teneffüs etmek isteyen herkesi misafir etmekten memnuniyet duyacaklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Kapadokya, Yaşar Can, Nevşehir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Nevşehirli girişimci dede yadigarı konağı turizme kazandırdı - Son Dakika

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