Neyzen Yavuz, Süslemeli Neylerle Global Siparişler Alıyor

Caretta caretta kabuğu ile 2 günde süslenen neyler Amerika ve Çin'den siparişler alıyor

Neyzen Yavuz Kenarda:

" Kaplumbağa, caretta caretta kabuğu ya da kehribar ve sedef gibi işlemeler yaptık"

"Amerika'ya, İngiltere'ye, Çin'e gönderiyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan 36 yaşındaki neyzen Yavuz Kenarda'nın yapıp, kaplumbağa caretta caretta kabuğu, kehribar ve sedefle süslediği neyler ülke genelinin yanı sıra Amerika, İngiltere ve Çin'den siparişler alıyor.

Eskişehir'de yaşayan neyzen 36 yaşındaki neyzen Yavuz Kenarda, hem Hatay'ın Samandağ ilçesinden getirdiği kamışlardan imal ettiği hem de çaldığı neylerle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Kaplumbağa caretta caretta kabuğu, kehribar ve sedef kakma ile süslenen neyler ülke genelinin yanı sıra Amerika, İngiltere ve Çin'den siparişler alıyor. Dünya genelinde sade olarak bilinen ney çalgısını süsleyen nadir neyzenlerden olan, Kenarda ince işçilik sergiliyor. Süslenmeyen sade neyleri 1 ile 1 buçuk saatte bitiren Yavuz Kenarda, süslediği neyleri 2 günde bitiriyor. Sade neylerin fiyatı 2 bin ile 20 bin TL arasında değişirken Kenarda, özel malzemelerle 2 günde süslediği neylere bu fiyatın iki katı değer biçiyor.

"Genel olarak güzel tepkiler alıyoruz"

Ney yapımı hakkında konuşan neyzen Yavuz Kenarda, "2010 yılından beri Eskişehir Mevlanisi içerisinde ney yapımcılığı ve hocalığı yapmaktayım. Ney yapımcısı olarak somut olmayan kültürel miras sanatçısıyım. Uzun yıllardan beri bu şekilde kayıplarla mücadelemiz var. Hem ney üfleme hem de yapımı konusunda insan yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah yok olmadan güzel yerlere gelir. Yurtiçinde ve yurtdışında neye talep var. Çünkü neydeki tını bütün insanlığa çağıran bir tınıdır. Oradaki yakarış tüm dünya hitap ediyor. Kişinin Müslüman olması gayrimüslim olması fark etmeksizin herkesi çağıran bir tını. Ney bilindiği üzere hiçliği anlatan bir konu. Hiçliği anlatırken kendi değerimiz, dostumuz, sevdiğimiz enstrümanımızı da hiçliğe itmekten ziyade üzerine perde süslemeleri yaptık. Bunlar daha önce geçmişte olan süslemeler değil. Perde üzerinde kaplumbağa, caretta caretta kabuğu ya da kehribar ve sedef gibi işlemeler yaptık. Böylelikle diğer enstrümanlarda olan süsleri de neye taşımaya çalıştık. Genel olarak güzel tepkiler alıyoruz" dedi.

"Amerika'ya, İngiltere'ye, Çin'e gönderiyorum"

Neyzen Yavuz Kenarda özel işlemeli neyleri hakkında şöyle konuştu;

"Normal bir ney her şeyi hazır olduktan sonra yaklaşık 1-1 buçuk saate imal olur. Ham haldeki bir kayışın bu şekilde bir ney haline gelmesi yaklaşık 7 saati buluyor. Süslenme süresini de işin içine kattığımız zaman yaklaşık 40-44 saat sürüyor. Çünkü kullanılan malzemelerin buraya kakılması, alıştırılması, metallerin kesilmesi gibi birçok gözle görünmeyen işçilik var. Bu malzemeler genelde yurtdışında geliyor. Bizde hayvan sever olarak kaplumbağa kabuğu, fildişi gibi malzemeleri kullanırken tedirgin oluyoruz. ya eskiden kalma malzemeler bulunuyor. Afrika'dan duyduğumuz haberlere göre orada caretta caretta yenilen bir hayvanmış. Sadece bir kabuk için hayvanlar telef edilmiyor. ya da kabuk değiştiriyorlar, o tarz malzemeleri kullanmaya çalışıyoruz. Normal neyler bizde 2-2 buçuk bin TL'den başlar, 20 bin TL'ye kadar kamış kalitesi, malzemesi ve yapım sistemiyle alakalı olarak değişir. Bunlarda genelde iyi neylerin 2 katı ücretlendirilmesi oluyor. Amerika'ya, İngiltere'ye, Çin'e gönderiyorum. Bu model uzun zamandan beri çalıştığımız bir model olmadığı için toplamda şu an 12-13 tane imal edildi. Neyi üflerken üstündeki kehribardan, kabuktan dolayı da daha keskin işçilik ve hissiyat veriyor. Aynı zamanda da elimizdeki terden dolayı kamışın etrafındaki delikler yıpranmaya başlıyor ve büyüme gerçekleşiyor. Bu süslemeler elimizin teriyle bir tahribata uğramadığı için daha sağlıklı oluyor."