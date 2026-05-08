Niğde\'de 9. Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Niğde Kitap Fuarı, düzenlenen törenle kapılarını kitapseverlere açtı.

Niğde Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 9'uncusu düzenlenen fuar, Hazım Tepeyran Kültür Merkezi yanında kurulan alanda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 8-17 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak fuarda 70'in üzerinde yayınevi ve 100'den fazla yazar okuyucularla buluşacak. Kitap fuarı kapsamında imza günleri, söyleşiler ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecek.

Açılış programında konuşan Nedim Akmeşe, kitapların medeniyetlerin inşasında ve toplumların gelişiminde vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Bizler ilk emri 'Oku' olan bir medeniyetin mensuplarıyız. Asırlar boyunca ilmi, kitabı ve bilgiyi hayatın merkezinde tutmuş, şehirlerimizi, eserlerimizi ve irfan geleneğimizi bu anlayışla inşa etmiş bir milletiz. Kitap sadece bilgiye ulaşmanın değil, aynı zamanda düşünmeyi, sorgulamayı ve medeniyet tasavvuru geliştirmeyi öğrenmenin de en güçlü aracıdır" dedi.

Niğde'nin tarih boyunca önemli bir kültür ve medeniyet merkezi olduğuna dikkat çeken Akmeşe, kitap fuarının şehirde kültür ve eğitim hayatına önemli katkılar sunacağını, özellikle çocukların ve gençlerin kitapla bağ kurmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise Niğde'nin geçmişten bugüne güçlü bir okuma kültürüne sahip olduğunu belirterek, şehrin eğitim alanındaki başarılarının bunun en somut göstergesi olduğunu ifade ederek, "Niğde gerçekten okumayı seven bir şehir. Özellikle geçmiş yıllarda ülke genelinde okuryazarlık oranlarının daha düşük olduğu dönemlerde bile Niğde bu alanda öne çıkan şehirlerden biriydi. Bugün de akademik başarılarıyla dikkat çeken bir şehiriz. Üniversite sınavlarında ve diğer eğitim alanlarında gençlerimizin başarısını görüyoruz" dedi.

Niğde'nin sadece kahramanlar diyarı değil, aynı zamanda okuyan ve üreten bir şehir olduğunu vurgulayan Özdemir, Ömer Halisdemir başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı. Kitabın toplumun gelişimindeki yerine dikkat çeken Özdemir, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi kitapsız toplumlar gözü kör, kulağı sağır toplumlar olur. Bu nedenle gençlerimizi kitapla buluşturmayı çok önemsiyoruz" diye konuştu.

Göreve geldikleri günden bu yana Niğde'ye 5 yeni kütüphane kazandırdıklarını belirten Özdemir, bunlardan en dikkat çekici olanının 100 yıl boyunca atıl durumda kalan Yahya Peygamber Kilisesi'nin restore edilerek kütüphaneye dönüştürülmesi olduğunu söyledi. Özdemir, bu yapının bugün Türkiye'nin en dikkat çeken kütüphanelerinden biri haline geldiğini ifade etti. - NİĞDE