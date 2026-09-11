Niğde'de 6. Gastronomi Festivali 2-11 Ekim'de sanatçılarla başlıyor
Niğde'de 2-11 Ekim tarihlerinde 6. Gastronomi Festivali gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Valilik ve Niğde Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek festivalde çok sayıda sanatçı yer alacak, çocuk etkinlikleri ile kültürel programlar da vatandaşlarla buluşacak.
Niğde'de 2-11 Ekim tarihlerinde "6. Gastronomi Festivali" gerçekleştirilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Valilik ve Niğde Belediyesi işbirliğinde Hazım Tepeyran Kültür Merkezi yanındaki alanda düzenlenecek festivalde çok sayıda sanatçı yer alacak.
Çocuk etkinlikleri ile çeşitli kültürel programların da vatandaşlarla buluşacağı festival 2-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Niğde'de 6. Gastronomi Festivali 2-11 Ekim'de sanatçılarla başlıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?