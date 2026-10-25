Niğde'de patates temalı öğretmen resim sergisi 81 ilden eserle açıldı - Son Dakika
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Niğde'de patates temalı öğretmen resim sergisi 81 ilden eserle açıldı

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Niğde\'de patates temalı öğretmen resim sergisi 81 ilden eserle açıldı
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Niğde'de patatesin ana tema olduğu 'Birlikte Güzeliz 7: Topraktan Tuvale Patates' Öğretmen Resim Sergisi, Niğde Belediyesi Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı. Sergide 81 ilden öğretmenlerin özgün yorumlarıyla hazırlanan eserler sanatseverlerle buluşuyor.

Niğde'nin önemli tarımsal değerlerinden patates, bu kez sanat eserlerine ilham kaynağı oldu.

Abdülhamithan Ortaokulu'nun ev sahipliğinde düzenlenen 'Birlikte Güzeliz 7: Topraktan Tuvale Patates' Öğretmen Resim Sergisi, 81 ilden öğretmenlerin eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Niğde'de öğretmenlerin sanatsal yeteneklerini ortaya koymak, sanatın birleştirici gücünü vurgulamak ve kentin tarımsal zenginliklerini kültürel değerlerle buluşturmak amacıyla hazırlanan 'Birlikte Güzeliz 7: Topraktan Tuvale Patates' Öğretmen Resim Sergisi, Niğde Belediyesi Sanat Galerisi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Serginin açılışına Niğde Valisi Nedim Akmeşe, İl Tarım ve Orman Müdürü Furkan Mete, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek ve çok sayıda sanatsever katıldı.

81 ilden öğretmenlerin eserleri Niğde'de buluştu

Niğde'nin tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip olan patatesin ana temasını oluşturduğu sergide farklı şehirlerden öğretmenlerin özgün yorumlarıyla hazırlanan eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: İHA
Niğde BelediyesiKültür SanatEğitimNiğdeSon Dakika

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