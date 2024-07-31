Niğde'deki Akkaya Barajı Gölü, 225 Kuş Türüne Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Niğde'deki Akkaya Barajı Gölü, 225 Kuş Türüne Ev Sahipliği Yapıyor

Niğde\'deki Akkaya Barajı Gölü, 225 Kuş Türüne Ev Sahipliği Yapıyor

Niğde'deki Akkaya Barajı gölü, Türkiye'de gözlemlenen 500 kuş türünden 225'inin fotoğraflandığı bir alan olarak dikkat çekiyor. Baraj gölü, flamingoların da konaklama alanı olarak tercih ettiği dik kuyruk, elmabaş, patka gibi ördek türlerine de ev sahipliği yapıyor. Niğde Valisi Cahit Çelik, bölgenin doğal güzelliklerini ve kuş çeşitliliğini vurgulayarak, herkesi bu güzel kuşları görmeye davet etti.

31.07.2024 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de gözlemlenen 500 kuş türünden 225'inin fotoğraflandığı Niğde'deki Akkaya Barajı gölü, flamingoları da konuk ediyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesi yakınındaki Akkaya Barajı gölü, Türkiye'de gözlemlenen kuş türlerinin yaklaşık yarısına ev sahipliği yapıyor.

Kuş gözlemcileri tarafından 225 türün gözlemlendiği barajdaki kuş hareketliliği, Niğde Belediyesinin yaptığı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi sayesinde yeniden arttı.

Aynı zamanda Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan dik kuyruk, elmabaş, patka gibi ördek türlerine de ev sahipliği yapan barajı, flamingolar da konaklama alanı olarak tercih ediyor.

Vali Cahit Çelik, AA muhabirine, Niğde'nin doğal güzellikleri bakımından Türkiye'nin en güzel illerinden biri olduğunu söyledi.

Niğde'yi "dağların ve göllerin başkenti" olarak tanımladığını belirten Çelik, " Aladağlar, Bolkar Dağları, aynı zamanda bu dağlardaki krater gölleri görülmeye değer. İl merkezinde de üniversitemizin yerleşkesindeki Akkaya Barajı, kuşlar için bir yuva, bir mekan. Türkiye'de toplamda şu ana kadar tespit edilen 500 farklı kuş türü var. Akkaya Barajı'nda da şimdiye kadar 225 farklı kuş türü fotoğraflandı. Bunların başında da flamingolar geliyor. Sayısı özellikle haziran ayında çok fazla ama bu mevsiminde de çok fazla sayıda flamingo görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, IUCN'in kırmızı listesinde olan kuş türlerinin de baraj gölünde fotoğraflandığına işaret ederek, bunların başında dik kuyruk, elmabaş, patka gibi türlerin geldiğini bildirdi.

Akkaya'nın korunması gerektiğine dikkati çeken Çelik, bölgenin tanıtımı ve çocuklara doğa bilinci aşılamak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

Çelik, Dünya Kuşlarını Koruma Kurumunun verilerine göre, kuş türlerinde her sene azalma olduğu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Her 8 kuş türünden bir tanesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu baraj gölü kuşların hayatlarına devam edebilmeleri için güzel bir ekosistem yaratıyor. Burası özellikle sadece yerel kuş gözlemcileri için değil, aynı zamanda uluslararası kuş gözlemcileri için güzel bir destinasyon. Biz herkesi her dönemde burada bu güzel kuşları görmeye, seyretmeye davet ediyoruz. Özellikle sabahın erken saatlerinde kuş sesleri inanılmaz derecede insanı mutlu ediyor. Akşam üstü de aynı şekilde. Buranın özellikle doğal potansiyeli çok iyi. Aynı zamanda Aladağlar'da da IUCN'in kırmızı lisesinde olan ur kekliği, dağ horozu var. Tüm doğaseverleri buraya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Türkiye, Niğde, Çevre, Doğa, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Niğde'deki Akkaya Barajı Gölü, 225 Kuş Türüne Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:28 İran’da büyük güvenlik açığı İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:24 Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 13:45:47. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde'deki Akkaya Barajı Gölü, 225 Kuş Türüne Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement