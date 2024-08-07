Niğde'deki Gümüşler Manastırı'nda 'Gülen Meryem Ana' freski dikkat çekiyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Niğde'deki Gümüşler Manastırı'nda 'Gülen Meryem Ana' freski dikkat çekiyor

Niğde\'deki Gümüşler Manastırı\'nda \'Gülen Meryem Ana\' freski dikkat çekiyor

Hz. İsa, annesi Hz. Meryem ile Hristiyanlığın başlangıç dönemi ileri gelenlerinin resimlerinin duvarlarını süslediği kilisenin de yer aldığı Niğde'deki Gümüşler Manastırı, 'Gülen Meryem Ana' freskiyle dikkati çekiyor.

07.08.2024 13:06
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Hz. İsa, annesi Hz. Meryem ile Hristiyanlığın başlangıç dönemi ileri gelenlerinin resimlerinin duvarlarını süslediği kilisenin de yer aldığı Niğde'deki Gümüşler Manastırı, "Gülen Meryem Ana" freskiyle dikkati çekiyor.

Merkeze 6 kilometre mesafedeki Gümüşler beldesinde, 8. ile 12. yüzyıl arasındaki dönemde yapıldığı tahmin edilen manastırda, kayadan oyma rahip odaları, mutfak, saklama küpleri, iki katlı yer altı şehri ve acil durumlarda saklanmak üzere yapılmış gizli bölmeler yer alıyor.

Manastırda bulunan kilisenin duvarlarını Hz. İsa, annesi Hz. Meryem ile Hristiyanlığın başlangıç dönemi ileri gelenlerinin resimleri süslüyor.

Kilisenin duvarına çizilen ve Anadolu'da tek örnek olduğu bilinen "Gülen Meryem Ana" freski ise ziyaretçileri cezbediyor.

Hz. İsa'nın doğumunun müjdelenmesi, dadılarının Hz. İsa'yı yıkaması, Hz. İsa'ya hediye sunulması, Hz. Meryem'in Hz. İsa'yı azizlere tanıtması, baş melekler Gabriel ve Mikail'in Hz. Meryem'e tanrı selamını iletmesi de fresklerle anlatılıyor.

Vali Cahit Çelik, AA muhabirine, tamamen kayadan oyma manastırın içinde 15 metre çapında, 14 metre yüksekliğinde bir avlu bulunduğunu, bu özelliğiyle bölgede tek olduğunu söyledi.

Kapadokya bölgesindeki kilise manastırlarının genelde mutfaklı ve yemekhaneli yapıldığını kaydeden Çelik, Gümüşler Manastırı'nın ise kare şeklinde, açık avlulu, tek yapı olduğunu vurguladı.

Çelik, manastırın doğusu, güneyi ile batısındaki kısımlarda mesken ve müştemilat olarak kullanılan alanlar olduğuna dikkati çekerek, "Kuzeyindeyse dünyada tek, sadece 'Gülen Meryem Ana' figürünün olduğu bir kilise mevcut. Aynı zamanda bu manastırın dış kısmında da yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda yerleşimlerin olduğu bir alan var. Bu anlamda da Niğde, Kapadokya bölgesinde çok önemli bir şehir. Gümüşler Manastırı da bu anlamda ilimizin en önemli turistik değerlerinden biri, herkesi bu güzel ören yerini, bu güzel manastırı gezmeye, görmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

-"Bu güzel eseri görmeye, gezmeye davet ediyoruz"

Kilise duvarında 1963 yılında İngiliz restoratör Michael Gough'un restore ettiği "Gülen Meryem Ana" freskinin yer aldığını anlatan Vali Çelik, şöyle devam etti:

"Burada 'gülen' ifadesiyle tek bir örnek. Bu yüzden Gümüşler Manastırı görülmeye değer bir yer. Manastırın dış kısmında 2 katlı yer altı şehri mevcut. Burası milattan sonra 8. ve 12. yüzyıllar arasında yapıldığı düşünülen ve o dönemde Kapadokya bölgesinde önemli olan bir yer. İç kısımda manastırın batı tarafında iki katlı yer altı şehri var. Bir kısmı daha önce mutfak olarak kullanmış. Bir kısmı kiler olarak kullanılmış. Niğde'mizin en önemli turistlik yerlerinden Gümüşler Manastırı hem yapı hem de tarihi özellik itibarıyla dünyada ve Türkiye'de tek. Bu açıdan da herkesi bu güzel eseri görmeye, gezmeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Niğde'deki Gümüşler Manastırı'nda 'Gülen Meryem Ana' freski dikkat çekiyor - Son Dakika

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